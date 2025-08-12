X!

Grabe langes maailmamängudel konkurentsist veerandfinaalis

Snuuker ja piljard
Denis Grabe.
Denis Grabe.
Snuuker ja piljard

Hiinas Chengdus toimuvatel maailamängudel pidi piljardimängija Denis Grabe veerandfinaalis vastu võtma kaotuse.

Play-off'iks teise asetuse teeninud Grabe kaotas veerandfinaalis seitsmendana asetatud poolakale Wojciech Szewczykile 6:9.

Nelja parema seas kohtub Szewczyki ungarlase Oliver Szolnokiga (3.). Teises poolfinaalis lähevad omavahel vastamisi sakslane Joshua Filler (1.) ja peruulane Gerson Martinez (5.).

Piljard kuulub maailmamängude kavva alates 2001. aastast ning Grabe on esimene Eesti piljardimängija, kes osaleb maailmamängudel. Turniir peetakse 10-palli formaadis.

Toimetaja: Henrik Laever

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

16.07

Rauno Paltser: unistus oli näha kolme eestlast Rally1 auto roolis

