Grabe langes maailmamängudel konkurentsist veerandfinaalis

Play-off'iks teise asetuse teeninud Grabe kaotas veerandfinaalis seitsmendana asetatud poolakale Wojciech Szewczykile 6:9.

Nelja parema seas kohtub Szewczyki ungarlase Oliver Szolnokiga (3.). Teises poolfinaalis lähevad omavahel vastamisi sakslane Joshua Filler (1.) ja peruulane Gerson Martinez (5.).

Piljard kuulub maailmamängude kavva alates 2001. aastast ning Grabe on esimene Eesti piljardimängija, kes osaleb maailmamängudel. Turniir peetakse 10-palli formaadis.