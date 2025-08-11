X!

Grabe jõudis maailmamängudel medalist võidu kaugusele

Denis Grabe.
Denis Grabe. Autor/allikas: WCBS
Piljardimängija Denis Grabe on Chengdus toimuvatel maailmamängudel veerandfinaalis ning medalini on jäänud vaid üks võit.

Grabe jõudis play-off'i teise asetusega. Ta alistas alagrupis Peruu esindaja Gerson Martineze 9:8 ning Uus-Meremaalt pärit Lincoln Muaulu 9:3.

Teisipäeval Eesti aja järgi kell 14.00 läheb Grabe veerandfinaalis vastamisi seitsmendana asetatud poolaka Wojciech Szewczykiga, kes on 2022. aasta maailmameister 10-palli formaadis.

Edu korral kohtub eestlane nelja parema seas kas ungarlase Oliver Szolnoki (3.) või Taiwani esindaja Wu Kun-Liniga (6.).

Piljard kuulub maailmamängude kavva alates 2001. aastast ning Grabe on esimene Eesti piljardimängija, kes osaleb maailmamängudel. Turniir peetakse 10-palli formaadis.

Toimetaja: Henrik Laever

