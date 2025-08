Augustis leiab aset Eesti-Soome maavõistlus kardispordis

Esimene omataoline peetakse juba tänavu augustis, kui kuu eelviimasel nädalavahetusel, 23. ja 24. augustil võisteldakse Soomes Kangasala kardirajal ja viimasel nädalavahetusel, 29. ja 30. augustil Eestis, LaitseRallyPark´i kardirajal.

Riikidevaheline paremus selgitatakse võistlusklassides Mini 60, OK Junior, OK, KZ2 ja KZ2 Masters. Mõlemas riigis sõidetakse võistlused rahvuslike meistrivõistluste etapi raames ja punkte on võimalik samaväärselt koguda nii ühelt kui teiselt nädalavahetuselt. Võitja selgub kahe etapi tulemuste summana.

"Oleme püüelnud pikaajaliste ja tugevamate sidemete poole meie naaberriikidega, et pakkuda võistlejatele tugevat kohalikku konkurentsi, taskukohast alternatiivi enda karastamisele Euroopas ja tugevat hüppelauda neile, kel ambitsiooni jõuda rahvusvahelisele tasemele." lausus EAL kardikomitee juht Mart Liiksaar autosport.ee lehel.

"Lõunanaabritega Balti riikidest oleme juba mitme aasta vältel vedanud Baltic Cup sarja, mille viimane etapp on ühtaegu ka FINEST CUP-i kulminatsiooniks ja tõotab seeläbi vastavate võistlusklasside üle aegade tihedamaid stardirivisid. Mul on väga hea meel, et ühise keele leidmine põhjanaabritega on läinud ladusalt ja näeme ühistegevustes pikka perspektiivi kardispordi edendamisel ja taseme tõstmisel," lisas ta.