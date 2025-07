Paskotši pääses ehmatusega

Eesti jalgpallikoondise ja Zürichi Grasshoppersi keskkaitsja Maksim Paskotši uue liigahooaja esimene kohtumine lõppes vigastuse ja väljavahetamisega. Õnneks paistab, et midagi tõsist lahti ei ole.

Grasshoppersi 2:3 kaotusega lõppenud kodumängus Luzerni vastu alustas Paskotši algkoosseisus, ent vahetati 78. minutil välja, kui kõik väravad olid juba löödud. Klubi kodulehe teatel vigastas 22-aastane Eesti koondislane kokkupõrkes vastasega selga, kuid mees ise kinnitas portaalile Soccernet.ee, et midagi hullu ei tohiks olla.

"Arvan, et see oli lihtsalt lihaskramp. Taklamise järel tundsin äkki väga teravat valu," kirjeldas Paskotši laupäeval juhtunut. "See annab endiselt tunda, aga loodetavasti olen mänguks Baseliga juba valmis."

Grasshoppersi hooaja alguse mängugraafik on üsna tihe ja omapärane, sisaldades lisaks punktide peale mängudele ka mitut kõrge tasemega sõprusmatši. Laupäeva õhtul kohtub Grasshoppers tiitlikaitsja Baseliga.

