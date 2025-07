Lehis: kõik kardavad meiega vehelda, aga ilma peatreenerita oli väga raske

Gruusias toimunud MM-il alistas Lehis poolfinaalis koondisekaaslase Irina Embrichi, ent pidi finaalis otsustava torke järel tunnistama ukrainlanna Vlada Harkova paremust. "Ma olen väga rahul, ma võitlesin lõpuni - see viimane torge läks muidugi jälle vastasele, aga areneme. Väga lühikese aja jooksul kaks korda finaali jõuda on minu jaoks väga suur asi. Olen väga rahul," kinnitas ka EM-finaalis otsustava torkega kaotanud Lehis Tallinna lennujaamas ERR-iga rääkides.

"Matšid olid pingelised, just iseenda jaoks. Sellistel võistlustel on väga suur osa iseendaga võitlusel, me ju tunneme vastaseid päris hästi. Suutsin rahu säilitada, kuulasin, mida treener räägib ja oli... mitte väga kindel, aga üsna kindel käik kuni finaalini," iseloomustas Lehis individuaalturniiri käiku.

Lehise sõnul annab edukas hooaeg talle kahtlemata enesekindlust. "Olümpiatsükkel käib ja punkte korjata on väga oluline. Oluline on ka puhata, sest hooaeg on väga pikk olnud. Et ka järgmine hooaeg edukas olla, tuleb aeg maha võtta ja end vehklemise maailmast välja lülitada."

Eesti epeenaiskond kaotas veerandfinaalis valitsevale olümpiavõitjale Itaaliale ning saavutas kokkuvõttes kuuenda koha. Lehis tunnistas, et mõistagi olid Tokyo olümpiavõitjate ootused kõrgemad.

"Keegi ei olnud halvas vormis, kõik olid hästi valmistunud," ütles Lehis. Itaalia matšis väga tahtsime ja see pani ekstrapinge peale. Peame veel võistkonnana ka töötama. On olnud raske hooaeg, ilma peatreenerita, kindla käeta, kes koordineerib, on väga raske. Võistkond vajab hoolt ja kindlat kätt. Meil on väga tugev võistkond, kõik kardavad meiega vehelda, peame selle üles leidma ja ära kasutama," tõdes ta.