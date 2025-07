Katrina Lehis: jälle see üks torge finaalis

"Eesti vehklemisel oli kindlasti super päev! Minule endale jäävad kahetised tunded. Jälle see üks torge seal finaalis, aga noh, olgem ausad, järelikult ei ole veel minu kord võita. Reedel ja laupäeval proovime [võistkonnavõistlusel - ERR) jälle," rääkis Lehis ERR-ile.

Finaalis dikteeris sündmuste käiku pigem vastane, kuid sellest hoolimata suutis Lehis viia matši lisaajale. Paraku sooritas lisaajal otsustava torke ukrainlanna ning Lehis pidi teist tiitlivõistlust järjest valusal moel hõbemedaliga leppima.

"Ta domineeris matši algust. Ma ei leidnud kuidagi ennast. Olin veidi krampis, aga siis tegin paar muudatust ja tegin seisu tasa. Lisaajal oleksin võinud julgemalt kohe ise kiiremini peale minna, aga see on see oleks. Oleks on alati tark. Aga jah, Harkova on natukene oma stiili muutnud ja temaga ei ole kerge vehelda. Ta on tugev vastane," võttis Lehis finaali kokku.

Lehis pidi teel finaali alistama kaks koondisekaaslast – teises ringis Julia Beljajeva ja poolfinaalis Irina Embrichi. "Mul oli Juliast väga kahju, et me eestlased niimoodi sattusime sinna kokku. Matšist sain aru, et Julia on väga heas vormis ja midagi lihtsalt ei tulnud. Meil läks väga tasavägiseks, kuid mul õnnestus lõpupoole edu saada ja see aitas mind."

Katrina Lehis ja Irina Embrich Autor/allikas: FIE - International Fencing Federation

"Irinaga juhtus samamoodi, et oleksime võinud olla erinevates tabeli pooltes," jätkas Lehis. "Tunneme üksteist väga hästi. Teame üksteise nõrgemaid ja tugevamaid külgi, samuti teeme koos trenni. See võib alati minna nii ühele kui ka teisele poole. Täna õnneks suutsin mina ennast peale suruda."

Võistkondliku turniiri kvalifikatsioon on kavas reedel ja põhiturniir päev hiljem. "Julgen öelda, et oleme MM-iks hästi valmis. Peame puhkama, meil on homme vaba päev ja siis kindlasti saame kokku ja arutame läbi. Meil on võistkonnana kõrged eesmärgid."