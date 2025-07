Saliste: lähme Rootsi väravat lööma

12-kordne Rootsi meister läks Kadrioru staadionil enam kui 3200 pealtvaataja ees toimunud kohtumist juba seitsmendal minutil juhtima, kuid sellele järgnes pingeline heitlus, mis lõppes siiski Eesti klubi 0:2 kaotusega.

Paide kaitsja Joseph Saliste ütles ERR-ile, et tugeva klubi vastu saadi hästi hakkama, aga löömata värav jäi kummitama. "Üks-null seisult oli näha, et meie meeskond ka üritas, pingutas ja andis sada protsenti," ütles Saliste. "AIK oli väga kvaliteetne ja kliiniline. Nii, kui kaks võimalust said, mõlemad löödi väga täpse löögiga ära – esimene latist sisse ja teine korralikult posti kõrvale."

"Tahaks tänada meeskonda pingutuse eest, vastas oli väga-väga kõrge kvaliteediga meeskond, aga suutsime ka fännidele pakkuda head elamust. Suutsime oma võimalused saada, aga kahju, et ei suutnud oma väravat kätte saada. Kindlasti lähme Rootsi seda tegema, meil on see värav vaja kätte saada nende vastu," lisas kaitsja.

Mullu jõudis Paide Linnameeskond Konverentsiliigas kolmandasse eelringi, kus tuli kahe mängu kokkuvõttes tunnistama samuti Rootsi tippklubi Häckeni 7:2 paremust.

"Eelmine aasta Häckeniga tegime väga hea teise mängu, A. Le Coq Arenal ilusti 1:1," sõnas Saliste. "Häcken oli samamoodi väga suur Rootsi klubi, väga palju fänne, aga ma arvan, et nüüd on hea, et tunneme vastast. Kui tunned oma vastast, läheb mäng natuke lihtsamaks. Peame hea analüüsi tegema, kus need kohad on, kust värava üles leiame. Peame ise värava ära lööma."

Paide ja AIK-i korduskohtumine toimub 31. juulil Stockholmis.