Inglise liiga neljas väravakütt lõi käed Man Unitediga

25-aastane ja nii ääre- kui ka keskründajana tegutsev Mbeumo skooris mullusel liigahooajal koguni 20 korda. Premier League'i väravaküttide edetabelis edestasid teda vaid Mohamed Salah (29), Alexander Isak (23) ja Erling Haaland (22).

Mbeumo sõlmis Man Unitediga lepingu 2030. aastani koos võimalusega seda veel aasta võrra pikendada. Uudisteagentuur Reuters viitas klubi allikale, mille kohaselt läks mängija maksma 65 miljonit inglise naela (umbes 75 miljonit eurot) pluss veel seitse miljonit võimalike lisadena.

"Niipea, kui teadsin, et on võimalus Manchester Unitediga liituda, pidin kasutama võimalust liituda oma unelmate võistkonnaga, võistkonnaga, kelle särki ma üles kasvades kandsin," kommenteeris Mbeumo.

"Minu eesmärk on olla alati parem kui eile. Ma tean, et minus on piisavalt iseloomu, et jõuda järgmisele tasemele, õppides [peatreener] Ruben Amorimilt ja mängides koos maailmaklassi mängijatega."

Mbeumo mängis Brentfordis kokku kuus hooaega: neist kaks esimest esiliigas ja seejärel neli viimast juba kõrgliigas. Kokku pidas ta Brentfordi eest kõikide sarjade peale 242 mängu ja lõi 70 väravat.