Šoti poksikuulsus lõpetab pimedaks jäämise hirmus karjääri

"See pole minu jaoks lihtne postitus, aga arstide soovitusel on see kahjuks vajalik," kirjutas 34-aastane šotlane Instagramis.

"Nagu varemgi avalikustatud, on mul krooniline silmaprobleem, mis tähendab kahjuks, et pean nüüd oma karjääri lõpetama või riskeerima nägemise kaotamisega."

Taylor osales amatöörina 2012. aasta Londoni olümpiamängudel ja teenis 2014. aastal Rahvaste Ühenduse mängudel kuldmedali. 2015. aastal sai ta profiks.

Profina osales ta 22 matšis, millest võitis 19. Aastatel 2021-2022 hoidis Taylor enda käes kergekeskkaalu absoluutse maailmameistri vööd.

Alates 2007. aastast ehk WBA, WBC, IBF-i ja WBO ajastul on seda suutnud selles kaalus vaid kaks poksijat, kuid Terence Crawford oli absoluutne maailmameister kõigest tosin päeva.

"Olen lihtsalt üks tüüp Pansist [Taylori sünnilinnake Prestonpans], kes vallutas spordiala tipu, aga ma poleks seda suutnu nendeta, kes on mind aidanud läbi paksu ja vedela," lausus Taylor.