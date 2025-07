Tammeka tõi endise peatreeneri klubi juurde tagasi

20. aprillil teatas tänavust Premium liiga hooaega kesiselt alustanud Tammeka, et loobus peatreener Pähni teenetest, aga klubi täpsustas juba siis, et Pähniga soovitakse ikkagi mingi kokkulepe teha.

Nüüd teatas Tammeka, et Pähn tuleb klubi juurde tagasi ning jätkab U-21 võistkonna treenerina. Klubi tegevjuht Kristjan Tiirik sõnul on tegemist väärtusliku jätkuga. "Meie endise peatreeneri kogemus, klubi väärtuste tundmine ja sügav arusaam mängijate arengust on hindamatu panus duubelvõistkonna arengusse. Oleme väga rahul, et koostöö jätkub," sõnas klubijuht.

Treener ütles, et tal on heameel, et saab noorte arengusse panustada. "Mul on hea meel jätkata Tammeka ridades ja panustada noorte mängijate arengusse. Usun, et see töö on klubi tuleviku jaoks väga oluline," sõnas ta.

Senine duubelvõistkonna peatreener Karl-Gustav Kärner jätkab esindusmeeskonna juures Siim Valtna abitreenerina.

Pähn teeb oma debüüdi U-21 Tammeka juhendajana laupäeval, kui võõrsil minnakse vastamisi FC Tallinnaga.