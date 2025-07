Viljandi triatlonil võitsid Eesti meistritiitlid Oskar Hein ja Helen Liis

Põhiklassi võistlejatel tuli ujuda 0,75 kilomeetrit, sõita ratast 20 kilomeetrit ja joosta 5 kilomeetrit. Meeste põhidistantsil võitis Eesti meistritiitli Tabasalu triatloniklubi esindaja Oskar Hein ajaga 59.52 ja naiste arvestuses saavutas esikoha Raadius Arhitektid Spordiklubi esindanud Helen Liis tulemusega 1:08.09. Lisaks võtsid mõlemad triatleedid Viljandi triatloni üldvõidu.

Heina jaoks tuli võit raskelt. "Terve nädal on enesetunne olnud nõrk ning oma täpset seisu ma ei teadnud," lausus ta. "Võtsin ennast ka U-23 Euroopa meistrivõistlustelt maha, kuid Eesti meistritiitli lootsin ikkagi siit ära nabada. Konkurent Artur oli küll rattas tubli, kuid lõpus tuli ikkagi turvalise vahega see võit ära."

Helen Liisi jaoks läks võistlus ootuspäraselt. "Olen väga rahul. Teadsin, et noored tüdrukud on ujumises minust kiiremad ning minu ülesanne on nad rattadistantsil või jooksurajal kinni püüda. Rattarajal oli paar tehnilisemat lõiku, mis pole mu tugevus, kuid muidu võib kõigega rahule jääda," sõnas Liis.

Meeste põhiklassis saavutas teise koha Artur Abras Ujumise spordiklubist ajaga 1:00.00 ja pronksmedali pälvis UP43 triatloniklubi esindaja Kristofer Erik Kamberg ajaga 1:01.59. Naiste põhiklassis läks teine koht Alexandra Schipaile 21CC triatloniklubist (01:09.25) ja kolmanda koha saavutas Nora Lehtme Tabasalu triatloniklubist ajaga 1:12.00.

Erinevates vanuseklassides võitsid Eesti meistritiitlid: Oskar Hein (M20-24), Alexandra Schipai (N20-24), Kristofer Erik Kamberg (M25-29), Johanna Räppo (N25-29), Georg Haud (M30-34), Helen Liis (N30-34), Hannes Rootsi (M35-39), Kärt Koosapoeg (N35-39), Rene Kuldkepp (M40-44), Natalia Gribovskaya (N40-44), Kaido Voogla (M45-49), Eva Sepping (N45-49), Erko Karo (M50-54), Triinu Palo (N50-54), Rein Vares (M55-59), Irina Oleinits (N55-59), Märt Lääts (M60-64), Caresse Hansalu (N60-64), Jürgen Ligi (M65-69).

Viljandi triatlonil lõpetas kokku üle 300 sportlase. Järgmine MTÜ Triatloniakadeemia triatlon toimub 27. juulil Otepääl, kui toimuvad ka eliitklassi Baltimaade meistrivõistlused, Nordic Triathlon Cup ning Alexela Eesti Triatloni laste- ja noortesarja etapp.