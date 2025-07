Bayerni tähte ootab ees pikem mängupaus, Neuer kritiseeris ametivenda

Andekas poolkaitsja sai vigastada laupäevases klubide MM-i veerandfinaali kohtumises Pariisi Saint-Germaini vastu, mille Bayern kaotas 0:2. Musiala põrkas avapoolaja lõpus kokku PSG väravavahi Gianluigi Donnarummaga ning murdis pindluu ja nihestas hüppeliigest.

Pühapäeval lendab sakslane tagasi Münchenisse, kus ta läheb operatsioonile. Esialgse hinnangu kohaselt peab ta väljakult eemale jääma kuni novembrini.

Bayerni peatreener Vincent Kompany tunnistas mängujärgsel pressikonverentsil, et Musiala vigastus ajas teda maruvihaseks, kuid keeldus süüdistamast Donnarummat.

Bayerni väravavaht Manuel Neuer oli aga ametivenna suhtes kriitiline: "See oli selline olukord, kus väravavaht ei pea niimoodi vastasele sisse lendama. Ta [Donnarumma - ERR] võttis riski ja selle riskiga vigastas meie mängijat," ütles Neuer Sky Germanyle.

"Poolajal läksin Donnarumma juurde ja küsisin, kas ta ei taha Musialat lohutama minna. See on austuse näitamine, mine ja soovi meie mehele kõike head. Ta lõpuks tegi seda, aga mina oleksin kohe reageerinud teisiti," lisas ta.

PSG väravavahi kaitseks astus välja Madridi Reali puurilukk Thibaut Courtois. "Donnarumma süüdistamine on kohatu. Väravavahid peavad lahtise palli poole viskuma. Ega ründajad ei hoia ennast tagasi kui nad meie suunas jooksevad. See olukord oli lihtsalt õnnetus. Loomulikult teeb see Neuerile haiget, sest tema tiimikaaslane sai vigastada, kuid Donnarumma ei olnud selles süüdi," rääkis Courtois.

Bayerni veerandfinaalis seljatanud PSG kohtub nelja parema seas Realiga. Teises poolfinaalis lähevad vastamisi Fluminense ja Londoni Chelsea. Poolfinaalid toimuvad 8. ja 9. juulil.