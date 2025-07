Harju laenas Kanadast Premium liigale tuttava mehe tagalat tugevdama

Tallinna Kalevi noortesüsteemist sirgunud 20-aastane Kapitan Bergman sai 2022. aastal Kalevi eest kirja ka esimesed Premium liiga mängud, kuid kolis poole hooaja pealt Esiliigasse Nõmme Unitedisse. Täpselt sama liikumise tegi ta läbi ka järgmisel hooajal, 2024. aastal sai aga Unitedi eest juba Premium liigas kirja täishooaja, kirjutab soccernet.ee.

Kokku Premium liigas seni 30 mängu pidanud ja ühe värava löönud Kapitan Bergman kolis tänavu jaanuaris isa kodumaale, lüües käed Kanada kõrgliigaklubi York Unitedi ridadesse, kuid on seal esialgu saanud üsna napilt mänguaega. 13 vooru peale on talle minuteid jagunud kolmes mängus.

Nii teataski Kanada klubi nüüd, et hooaja lõpuni kannab kaitsja Premium liiga tabelis praegu kaheksandat kohta hoidva Harju särki. Postituses märgitakse, et Kapitan Bergmani mängijaõigused jäävad York Unitedile, tema lepingut pikendati aasta võrra ja see kehtib 2026. aasta lõpuni. Lisaks on osapooltel võimalus seda veel aasta jagu ehk ka 2027. aastaks pikendada.