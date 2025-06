Eesti judoka Nõges tuli kadettide EM-il medalile

Turniiri jooksul alistas Nõges teiste seas maailma edetabelis 17. kohal oleva tšehhi Tomas Otevreli ja otsustavas pronksimatšis sai ta jagu ka Prantsusmaa esindajast Ishak Tabetist. Kogu turniiri peale kogunes vaid üks kaotus.

"Olen ülimalt õnnelik ja uhke selle saavutuse üle," kommenteeris Nõges pärast võitu. "See medal on pika töö ja pühendumise tulemus ning ma olen tänulik kõigile, kes mind sellel teekonnal toetanud on."

Tegemist oli Eesti jaoks ajaloolise hetkega, sest kergkaaludes pole ükski Eesti noorsportlane veel tiitlivõistluste medalit toonud. Järgmisena hakkab Nõges valmistuma augustis toimuvaks kadettide MM-iks.

"Georg Sebastian on näidanud, et temas on tiitlivõistluste medalisti potentsiaal ja usun, et ta on valmis Sofias oma edu jätkama ning tooma sealtki häid uudiseid," kommenteeris sportlase juhendaja Karl Tüksammel.