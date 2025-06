Pohlak viha ei pea: siit on väga lihtne üheskoos edasi minna

"Sellepärast, et kohe alguses oli selge, et siin minnakse vastandumise teed ja siin ei ole võimalik normaalset dialoogi pidada. Siin tuleb ainult üks kaklus," lausus Pohlak ERR-ile.

"Minu maailmavaade on selline, et ma ei usu üheski valdkonnas, et sellise vastandumise loogikaga on võimalik midagi edasi viia. Ma usun koostöösse ja sellepärast valisin sellise strateegia, et mitte luua olukorda, kus pärast on kaks osapoolt, kes ei saa üksteisele kätt anda või otsa vaadata."

Nüüd on Pohlak kindel, et kogukond ei ole lõhki ja liigub samas suunas. "Minul ei ole kellegiga konflikti. Just samal põhjusel, et ma ei läinud kellegiga konfrontatsiooni, ei vastanud ja väga lihtne on siit üheskoos edasi minna."

Pohlakule on ette heidetud ka niiöelda fantoomklubide olemasolu, kes annaks siis õigel hetkel tema poolt hääle. "See fantoomklubide jutt on täiesti väljamõeldud," pareerib Pohlak.

"Jalgpalliliidu juhatus, enne kui ta andis põhikirja kaudu uute liikmete vastuvõtmise ja väljaviskamise üldkogu pädevusse, tegime liikmete hulgas väga põhjaliku revisjoni. Siis, kui juhatus võis neid ise veel välja arvata. Ja arvasime välja minu mälu järgi circa 25 klubi, kes ei tegutsenud."

"Jalgpallis on väga erinevaid tegutsemise viise, näiteks õiguste hoidmine, mis võib toimuda üle kümne aasta tagantjärele või midagi sellist. Mis puudutab seda, et mõnel klubil on mitu häält - neid klubisid on ju tegelikult päris palju. Nad hääletasid nii ühe kui ka teise kandidaadi poolt," jätkas ta.

"See on seotud ühelt pool litsentseerimisprotsessiga, sest selles litsentseeritakse kõik nende osad. Nad peavad olema liidu liikmed, sest selle kaudu nad alluvad läbi liidu põhikirja litsentseerimismehhanismile. See on natuke seotud suurusega. Mida suurem klubi, seda rohkem organisatsioone."

"Aga näiteks Soome jalgpalliliidu põhikiri on selline, et delegaatide arvu määrab jalgpalliklubi liikmete hulk. Ehk siis näiteks suurematel klubidel on mitukümmend delegaati," tõi Pohlak näite.

"Selles ei ole midagi ebatavalist ja võin kinnitada, et me ei ole kunagi võtnud ühtki klubi liidu liikmeks selleks, et ta lihtsalt oleks kehana või hääletaks. Kõik, kes on tahtnud, on saanud liidu liikmeks ja nii edasi. See on üks järjekordne narratiiv, mida loodi lihtsalt selleks, et jätta muljet, et kuskil on mingid õudsed pätid."

Pohlaku sõnul soovib ta nüüd edasi minna jalgpalliiidu reorganiseerimisega. "Meil on jalgpalliliidu kui organisatsiooni ümberkorraldamine tegelikult pooleli. Me alustasime seda umbes aastake tagasi, võib-olla natuke vähem. See, et tekkis presidendivalimise trall, jätsime eelmise aasta lõpus pooleli. Jalgpalliliidu kui organisatsiooni reorganiseerimine tuleb lõpule viia," rääkis ta tulevikuplaanide kohta.