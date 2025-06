Klavan avaldas viimase kandidaadi juhatuse liikme kohale

Ragnar Klavani tiimis kandideerib Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) juhatusse litsentseeritud jalgpallikohtunik Risto Eelmaa, kes on teenindanud ligi 650 ametlikku kohtumist. Sellega on Klavan avaldanud kõik 13 juhatuse liikme kandidaati, kellega minnakse 19. juunil valimistele.

Viimase juhatuse liikmena avaldatud Eelmaa mängis kuni 2011. aastani madalamate liigade klubides jalgpalli ja on seejärel tegutsenud kohtunikuna, sh tänaseni Premium liiga abikohtunikuna. Kokku on ta teenindanud ligi 650 ametlikku mängu.

"Jalgpall on mulle alati südamelähedane olnud. Pärast aastaid madalamates liigades mängimist hakkasid korduvad pisivigastused mängurõõmu vähendama ning otsustasin lõpetada. Samas ei soovinud ma jalgpallist täielikult eemale jääda – tegin kohtunikupaberid ja leidsin seeläbi uue väljundi. See võimaldas mul jätkata jalgpallis Eesti mõistes tipptasemel nii, et mängu lõpus on jalad terved," kirjeldab Eelmaa.

Kohtunikukarjääri lõpusirgele jõudes tõdeb mees, et peagi tuleb seegi peatükk sulgeda ja noorematele ruumi teha. "Armastus jalgpalli vastu aga kestab ja ei luba alast taaskord eemale jääda," lausus ta.

"Oleme Ragnari ja tema tiimiga korduvalt kohtunud ning arutanud ka kohtunike teemadel, et ka see on oluline osa jalgpallist, mis vajab arendamist ja uut hingamist," viitab ta uuele väljakutsele EJL-i juhatuse liikme rollis.

Lisaks jalgpallikogemusele on Eelmaal üle 25 aasta juhtimiskogemust rahvusvahelistes kaubandus- ja teenindusettevõtetes. Ta on olnud juhatuse liige ka Eesti E-kaubanduse Liidus.

Koos presidendikandidaat Ragnar Klavaniga kandideerivad EJL-i juhatusse Aleksandr Dmitrijev, Allar Jõks (asepresident), Andres Birnbaum, Kalmar Liiv, Liis Lepik, Markus Hääl (asepresident), Mart Raamat, Martin Herem, Martin Reim, Mihkel Aksalu, Risto Eelmaa, Sandra Särav ja Veiko Veskimäe.

"Mul on tugev tiim, kes jagab samu väärtusi – avatus, koostöö ja areng. Nii, nagu oleme seda kampaaniat vedanud, plaanime juhtida ka Eesti jalgpalli: kaasavalt, kuulates ja kogukonnaga arvestades. Viimased kuus kuud on näidanud, et Eesti jalgpall vajab uut hingamist. Muutus on juba alanud ning meie võtame vastutuse, et see muutus saaks ka tegelikkuseks," kommenteeris Ragnar Klavan oma tiimi hoiakut lähenevateks valimisteks.