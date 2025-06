Real esitles Alexander-Arnoldit, Modric liitub klubide MM-i järel Milaniga

26-aastane Liverpoolist pärit Alexander-Arnold esindas sünnilinna klubi 259 mängus, tuli kahekordseks Inglismaa meistriks ning võitis 2019. aastal nii Meistrite liiga kui klubide MM-i. Tänavu mais teatas Alexander-Arnold kaheksa päeva pärast oma karjääri teist meistritiitlit, et lahkub Liverpoolist ning kaks nädalat tagasi kinnitas Real, et Inglismaa koondislane liitub nendega.

Alexander-Arnoldi sõnul oli tema profimängijaks kujunemisel suur roll praegusel Reali peatreeneril, endisel Liverpooli keskväljamehel Xabi Alonsol. "Rääkisin talle, et tema mängu nägemine mõjutas minu arenguperioodi väga. Kui nägin, kuidas tema söötis, suunas see mind veelgi rohkem vaeva nägema. Ta on näidanud, kui suurepärane ta on nii mängija kui treenerina - olen tema ümber justkui käsn, kes üritab kogu informatsiooni sisse imeda," lisas 33-kordne internatsionaal.

Itaalia päevaleht Gazzetta kirjutab, et 39-aastane Horvaatia keskväljalegend Luka Modric on AC Milaniga jõudnud kokkuleppele, aga ametlikuks tehakse asi pärast klubide maailmameistrivõistlusi, et Reali ettevalmistust mitte segada. USA-s on Reali ja klubi eest viimast korda kaptenipaela kandva Modrici alagrupivastasteks Al-Hilal, Pachuca ja Salzburgi Red Bull.