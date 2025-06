Räppo saavutas Poolas pronksi, aga jäi napilt ilma MM-pääsmest

Esikoha saanud Itaalia esindajast Alessio Crocianist jäi Räppo kolme minuti ja 36 sekundi kaugusele. Eestlane jäi võistlusega rahule, kuid põhieesmärki ei saavutanud. "Poodium on alati hea, kuid soov oli tulla esimese kahe hulka, mis oleks taganud koha IRONMAN 70.3 maailmameistrivõistlustele," sõnas ta.

Kiire ujumisdistantsi lõpetas Räppo viiendana. Rattadistantsil jõudis ta liidritele järgi kolmekümnendal kilomeetril ning lõpetas rattadistantsi teisel kohal. "Rattas oli kerge tunne, kusagil 50 kilomeetril üks konkurent ründas, saime mõneks ajaks kahekesi eest ära," kommenteeris triatleet.

Jooksudistantsil tundis Räppo kohe, et jooksujalgu pole. "Jooks oli kindlasti kõige halvem, mis see aasta olnud on, kuigi aeg ei olnud väga halb ning ka kaotus esimesele polnud suur," sõnas ta.

Meeste eliitklassis läks teine koht taanlasele Valdemar Solokile (3:33.20). Naiste eliitklassi esikolmikus olid Suurbritannia esindaja Rachel Brown (4:08.40), Itaalia sportlane Luisa Iogna Prat (4:10.30) ning sakslanna Katharina Krüger (4:13.54).