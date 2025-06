Henn: trennide põhjal usun, et mängijate üksteisemõistmine kasvas

Peatreener Jürgen Hennil on selles koondiseaknas enim peamurdmist olnud kaitseliiniga. Vigastuse tõttu peavad teiste seas eemale jääma Karol Mets, Joonas Tamm ja ka Rasmus Peetson.

Treeningutel nähtu põhjal on Henn otsused koosseisu osas langetanud. "Üritasime läbi käia mõned erinevad kooslused, et saada infot. Et mängijad tunnetaks üksteist erinevates positsioonidel," lausus ta pressikonverentsil.

"Ka mängu käigus võib olla vaja vahetada mängijaid erinevatele positsioonidele. Sellele pöörasime treeningutel tähelepanu. Trennide põhjal usun, et mängijate üksteisemõistmine pidevalt kasvas."

Esmaspäeval kogunenud mängijad on Henni sõnul suuremas osas mänguvalmis. "Mõned lahtised kohad on. See selgub peale trenni või isegi homme. Aga 95 protsenti, sisuliselt 99 on kõik terved," kinnitas ta.

Märtsis asus Eesti Iisraeli vastu juhtima, kuid jäi alla 1:2. "Oleme olnud mitmel korral endast objektiivselt tugevamate vastu seisu mõttes päris lähedal tulemuse kättesaamisele," sõnas Henn.

"Võib-olla mänguliselt on olnud vahe selgem, aga jalgpallis ei peagi alati mänguliselt asjad võrdsed olema."

Eesti ja Iisraeli MM-valikmängu näeb reedel, 6. juunil algusega kell 21.30 ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.