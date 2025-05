Tšehhi jalgpallilegend taastub südamerikkest

Mängijakarjääri jooksul Praha Sparta, Londoni Arsenali ja Dortmundi Borussia värve kandnud, kuid nüüd kasvatajaklubi Sparta spordidirektorina tegutsev Rosicky toimetati eelmise nädala alguses südamerikke tõttu haiglaravile.

44-aastane Rosicky vajas intensiivravi, kuid Sparta esmaspäevase pressiteate kohaselt on tema seisund paranenud ja kõik märgid viitavad täielikule taastumisele.

"Nii mängijana kui ka spordidirektorina olen alati andnud endast kõik, kuid see vahejuhtum näitas mulle, et pean rohkem iseenda eest hoolitsema," ütles Rosicky avalduse vahendusel. Ta tunnistas, et terviserikke põhjustas ebatervislik eluviis, näiteks vähene liikumine.

Sparta tegevjuht Frantisek Cupr väljendas sügavat muret Rosicky seisundi pärast. "Tema hospitaliseerimine mõjutas mind sügavalt ja soovin talle sujuvat ning täielikku paranemist," sõnas Cupr, lisades, et Rosicky töökohustused võtavad ajutiselt enda kanda tema ja Sparta juhatuse liige Tomas Sivok.

Rosicky tuli mängijakarjääri jooksul Tšehhi (1999, 2000) ja Saksamaa meistriks (2002) ning võitis Arsenaliga Inglismaa karika (2014). Tšehhi koondises kogunes Rosickyl aastatel 2000-2016 kokku 105 mängu ja 23 väravat.