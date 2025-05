Võõrustaja paika pannud ameeriklased jõudsid esmakordselt MM-il finaali

Kolmandat MM-tiitlit jahtiv USA koondis läks võõrustaja Rootsi vastu poolfinaalis juhtima seitsmendal minutil, kui Brady Skjei esimese tabamuseni jõudis. Ameeriklased läksid 18. minutil kahe väravaga juhtima, kui Cutter Gauthier veel ühe värava viskas.

Võõrustajatel ei õnnestunud USA võimsat hoogu peatada ning teisel kolmandikul lisasid ameeriklased veel kaks tabamust: Conor Garland 32. minutil ning Michael Eyssimont 38. minutil.

William Nylander ja Elias Lindholm viskasid otsustaval kolmandikul vähem kui minutiga kaks tabamust ja tõid rootslased kahe värava kaugusele, aga ameeriklased leidsid ka sellele vastuse. Jackson LaCombe viskas 52. minutil viienda ja Shane Pinto saatis neli minutit enne mängu lõppu litri tühja väravasse, vormistades sellega ameeriklastele kindla 6:2 (2:0, 2:0, 2:2) võidu.

Finaal ja pronksimäng toimuvad pühapäeval Stockholmis, USA kohtub Šveitsi ja Taani vastasseisu võitjaga.

USA hokikoondis on maailmameistriks tulnud vaid kahel korral: esmakordselt 1933. aastal ning teine tiitel jääb aastasse 1960. Hõbemedali on ameeriklased võitnud üheksal korral, aga viimati 1956. aastal. Seejuures ei ole USA kunagi MM-finaalis mänginud, sest enne 1992. aastat mängiti turniiriformaadis. Pärast tänapäevase formaadi tutvustamist on USA poolfinaalis välja langenud lausa 12 korral.