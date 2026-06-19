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USA jalgpallikoondis sai MM-il teise võidu

Jalgpalli MM
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Foto: SCANPIX / AP
Jalgpalli MM

Ameerika Ühendriikide jalgpallikoondis alistas MM-finaalturniiri D-alagrupi teise vooru kohtumises Austraalia 2:0 ja kindlustas koha 32 hulgas.

Ameeriklased asusid juhtima mängu 11. minutil, mil Folarin Balogun saatis palli värava ette, kust see põrkas vastu Austraalia kaitsjat Cameron Burgessi ja sealt väravasse.

Teine värav sündis avapoolaja lõpus. Mõni minut varem peadpidi vastasega kokku põrganud ja tohterdamist vajanud Alex Freeman sai karistusala kohale jäänud pallile esimesena pea vahele ja nahkkera maandus uuesti võrgus.

Teisel poolajal sai Austraalia paremini mängu sisse ja kohtumine läks kohati üsna jõuliseks ning isegi ebasportlikuks, mistõttu tuli kohtunikul mõningaid kollaseid kaarte välgutada.

Kohtumise üleminutil juhtus veel üks ootamatu intsident kui kohtunik Felix Zwayerit tabas kramp ja ta vajas pisut tohterdamist. Kohtunike vahetust siiski tegema ei pidanud ja mäng sai tema käe all ka lõpu.

D-alagrupp

Ameerika Ühendriigid

2
:
0

Austraalia

90:00

  • Burgess (ov)11'
  • Freeman43'

    Enne mängu

    Finaalturniiri võõrustaja Ameerika Ühendriigid alustas turniiri suurepäraselt. Avamängus alistati Paraguay 4:1 ja see kergitas ameeriklaste niigi suured ootused veelgi kõrgemale.

    Reedel Seattle'is toimuvas kohtumises võib USA võidu korral kindlustada koha 1/16 finaalis ning seda minnakse kindlasti püüdma, sest kohtumises Austraaliaga on nad favoriidid.

    Samas alustas ka Aasia tsooni kaudu finaalturniirile jõudnud Austraalia hästi. Avavooru kohtumises Türgiga peeti neid autsaideriteks, aga osavus vasturünnakutel tõi edu ja 2:0 üllatusvõidu.

    Kindlasti pole põhjust arvata, et USA-d ootab midagi lihtsat ja tegelikult kehtib sama jutt ka Rohelise Mandri meeskonna kohta - võit tagab neile pääsu 32 parema hulka ja selle kindlustamine juba kahe vooruga oleks parasjagu ootamatu.

    Kaks võistkonda olid tegelikult vastakuti üsna hiljuti ehk mullu novembris Colorados. Siis asus Austraalia juhtima, aga USA oli siiski veidi domineerivam pool ja võitis lõpuks 2:1.

    Ameeriklaste üks suuremaid murekohti enne kohtumist on Christian Pulisici seisukord. Üks võtmemängijaid vigastas Paraguay vastu säärelihast ja vahetati poolajal välja. Samas näitas ründaja Folarin Balogun end väga säravast küljest ega jäänud kaugele kübaratrikist.

    Toimetaja: Siim Boikov

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