Hispaaniaga maailmameistriks tulnud puurilukk riputas kindad varna

"Minu karjäär on olnud palju pikem kui kunagi unistada oskasin. Samas oli see nii lühikene, et elaksin selle kõik uuesti läbi. Südamlik tänu kõigile, kes on minu teele sattunud. Kannan teist kõigist väikest tükikest endaga! Tunnen uhkust ja meelerahu iga hetke üle, mida olen jalgpallurina kogenud," kirjutas Reina X-is avaldatud postituses.

Barcelona noorteakadeemiast sirgunud Reina mängis oma veerand sajandit kestnud profikarjääri jooksul üle 900 kohtumises ning kuulus nii 2010. aastal maailmameistriks tulnud Hispaania koondisesse kui ka 2008. ja 2012. aastal Euroopa meistriks kroonitud rivistustesse.

Klubikarjääri viimase hooaja veetis ta Itaalia kõrgliigaklubis Comos, kus tema peatreeneriks oli endine koondisekaaslane Cesc Fabregas. Pikima osa oma klubikarjäärist kuulus Reina Liverpooli hingekirja, tehes kaheksa hooaja jooksul kaasa 394 kohtumises ja aidates klubil võita neli karikat. Lisaks esindas ta ka Barcelonat, Napolit, Müncheni Bayernit, AC Milani, Aston Villat, Rooma Laziot ja Villareali.

Hispaania meedias kirjutatakse, et hetkel peab Reina läbirääkimisi Villarealiga, et asuda tööle klubi noorteakadeemias väravavahtide treenerina.