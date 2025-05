Eesti kardisõitja Tamm tuli WSK sarja etapil teiseks

Kvalifikatsioonis hiinlasele Huifei Xiele vaid 0,039 sekundiga kaotanud Tamm hoidis konkurendi järel teist kohta ka finaalis. Viimastele ringidele planeeritud möödasõit kahjuks ei õnnestunud.

"Eks ta veidi hapu tunne ole. Olin terve sõidu pea eksimatu, kuid sama võib ka tema kohta öelda. See oli aus ja puhas võidusõit, pean teise kohaga leppima, kuigi finaalis läksin kindlat võitu püüdma," lausus Tamm.

"Lohutust pakub, et võistlusnädalavahetuse kiireim ring tuli just finaalis minu nimele. Suured tänud kogu tiimile! See hooaeg on minu uueks koduks Modena Kart Racing Team ning olen nendega väga hästi kohanenud."

Kui ühes eelsõidus kolmest suutis Tamm hiinlast võita, siis võistluse suurim tagasilöök saabus eelfinaalis. Selle lõpetas eestlane kolmandana, aga paigast ära ninaplastiku eest tuli viis sekundit ajakaristust, mis langetas ta üheksandaks.

"Õnneks selle tõttu finaali stardikoht ei kannata, lihtsalt sarja mõistes kaotasin olulisi punkte," lisas Tamm.

WSK Euro Seriese teine ja otsustav etapp sõidetakse juuli alguses Cremonas. Tamme hooaeg jätkub aga sealsamas Viterbo rajal, kus järgmisel nädalavahetusel peetakse Itaalia meistrivõistluste etapp.

2010. aastal loodud WSK Euro Seriesi kardisarjas on oma võimeid proovinud mitmed hilisemad vormelitipud. Teiste seas on sarjas võidutsenud näiteks Max Verstappen, Charles Leclerc ja Lando Norris.