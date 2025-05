Taliban peatas Afganistanis maletegevuse

"Malespordi osas on religioosseid mõttekohti," sõnas valitsuse spordidirektoraadi kõneisik Atal Mashwani uudisteagentuurile AFP. "Kuni neid kaalukohad pole lahendust leidnud, on maletegevus Afganistanis peatatud."

Kohalik võim kardab, et male kaudu tegeletakse riigis hasartmängudega ja need on rangelt keelatud. Tegemist pole esimese spordialaga, mille tegevust Taliban pärast 2021. aastal võimuletulekut piirab ja eriti karmid on tingimused naistespordile.

Afganistani maleliit moodustati 1984. aastal ja rahvusvahelise maleliidu liikmeks sai see 1988. aastal. Samas oli male riigis keelatud ka Talibani eelmisel võimuperioodil 1996-2001.

Mullu keelas Afganistani võim ametlikult vabavõitluse (MMA), kuna tegemist olevat liialt vägivaldse spordiga. Sisuliselt oli MMA keelatud juba 2021. aastast seoses Talibani seadusega, mis keelas kategooriliselt näkku löömise.