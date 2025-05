Rootsi andis naabrite lahingus Soomele esimese kaotuse

Rootsi teenis kolmest mängust kolmanda võidu, kui kodupubliku toel saadi 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) jagu Soomest. Rootslaste avavärava viskas arvulisest ülekaalust Leo Carlsson ja teisel kolmandikul suurendas eduseisu Jonas Brodini tabamus. Harri Pesonen viskas küll seitse minutit enne normaalaja lõppu Soome kasuks ühe värava tagasi, kuid rohkemaks neil jõudu ei olnud.

Rootsi hoiab A-grupis üheksa punktiga esikohta, kuid ühe mängu vähem pidanud Kanadal on võimalus tõusta nendega võrdsetele punktidele. Soome asub viie punktiga kolmandal kohal.

Tiitlikaitsja Tšehhi jätkab samuti täiseduga, kui B-grupi kohtumises alistati Taani koguni 7:2 (0:0, 4:1, 3:1). Suurima panuse Tšehhi võitu andsid David Pastrnak ja Lukas Sedlak, kes mõlemad viskasid ühe värava ja jagasid kaks resultatiivset söötu.

Tšehhi on kaheksa punktiga tabeliliider. Taani ei ole kolme kohtumisega punktiarvet avanud.

Teisipäeval lähevad A-grupis omavahel vastamisi Sloveenia - Läti ja Kanada - Prantsusmaa. B-grupis võtavad omavahel mõõtu Norra - Saksamaa ning Kasahstan - Ungari.

