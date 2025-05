Lehis: tööperiood tuleb nüüd päris-päris kõva

Kolmandat aastat järjest Eesti meistrivõistlustel puhta töö teinud Katrina Lehis ütles, et vorm on hea, kuid suuri järeldusi teha ei saa, sest Euroopa meistrivõistluseni on minna veel seitse nädalat.

"Veel on aga aega õnneks tööd teha, sest Euroopa meistrivõistlusteni on aega. Kindlasti ei saa öelda, et olen elu parimas vormis ja nüüd hakkan seda vormi hoidma," lausus Lehis ERR-ile. "Võistlusteni on veel aega, jõuab veel nii tõusud kui mõõnad läbi käia, kuid ütleme, et kõik on hästi ja oleme motiveeritud."

Nüüd seisab ees lend Colombiasse, kus Lehis paneb end individuaalselt proovile veel Grand Prix etapil, seejärel algab epeenaiskonnaga mahukam ettevalmistus tiitlivõistlusteks.

"Järgmine nädalavahetus on meil Bogotas GP-etapp, kuhu olen mõelnud minna, et rahvusvahelist võistluspraktikat veel saada ja siis hakkabki juba valmistumine Euroopa meistrivõistlusteks pihta," ütles Lehis.

"Meil tulevad siin kaks laagrit. Esimene on selline rohkem omavahel ja teine juba rahvusvaheline. Tööperiood tuleb nüüd päris-päris kõva."

Pika ootuse järel naiskonnale palgatud peatreeneri Samuil Kaminskiga harjutati koos aprillikuises laagris. "Kuna me ei saa enne EM-i ühtegi katsevõistlust, siis natukene on teadmatus, aga eks ikkagi [on plussiks] see taktikaline pool," kirjeldas Lehis.

"Ta suhtleb isiklike treeneritega, mis kellegi nägemus on ja mis seisus on tema õpilane. See on väga oluline aspekt selle juures, et ta koos isiklike treeneritega teab valikuid teha."

EM ootab epeenaisi juuni keskel Itaalias ja MM juuli lõpus Gruusias.