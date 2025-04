Eesti jäähokikoondis alustas kodust MM-turniiri kindla võiduga

Eesti ja Hispaania alustasid Tondiraba jäähallis füüsiliselt, kuid kohtumise esimese tabamuseni jõudsid võõrustajad. Robert Rooba leidis kaheksa minutit ja 13 sekundit pärast mängu algust värava taga seisva David Timofejevi, kes suunas litri kiirelt värava ette, kus seda ootas Maksim Burkov.

Hispaania puurilukk Raul Barbo tõrjus küll esimese viske, aga Burkov susis edasi ning suutis litri ikkagi väravavahi jalge vahelt võrku suunata ja Eesti juhtima viia.

Eesti tegi tugeva teise kolmandiku, kuid ei suutnud 13 pealeviskega väravalisa leida. Surve kandis aga vilja otsustava perioodi teisel minutil, kui eestlased harutasid vastase kaitse lahti: Burkov leidis paremalt äärelt Rooba, kes leidis täpse sööduga väravavahi taha hiilinud David Timofejevi. 18-aastane Timofejev suunas litri vastaste väravavõrku ning viis Eesti kahega juhtima.

Hispaanlased leidsid sellele väravale küll vastuse ning 46. minutil saatis Oriol Rubio litri Conrad Mölderi selja taha, aga eestlaste vastus oli veelgi võimsam: Robert Arrak realiseeris 48. minutil eestlaste vasturünnaku ning 15 sekundit hiljem oli Marek Potšinok õigel ajal õiges kohas ja viis Eesti kolme väravaga juhtima.

Arrak jõudis 53. minutil veel ühe tabamuseni ning Burkov pani võidule hüüumärgi, vormistades kindla 6:1 (1:0, 0:0, 5:1) võidu.

Eesti peatreener Petri Skriko ütles, et turniiri esimene mäng on alati keeruline, eriti kodus. "Olen väga õnnelik. Me saime mitu väravavõimalust. Olime kannatlikud ja ühel hetkel hakkasid sisse minema," sõnas soomlane. "Hispaanlaste värav] ei olnud kriitiline hetk. Väike eksimus ja litter põrkas nende kasuks. Me ei tundnud pingil pinget, teadsime, et saame veel võimalusi."

Eesti parimaks valiti kaks väravat visanud Burkov, kes tegi veel Timofejevi väravale eeltööd. Timofejev lisas oma tabamusele kaks väravasöötu, Kapten Rooba jagas kolm väravasöötu. Arrak viskas kaks väravat, Mark Viitanen tegi kahele väravale eeltööd ning resultatiivsuspunkti teenisid veel Eduard Slessarevski, Saveli Novikov, Erik Potšinok ja värava visanud Marek Potšinok.

Conrad Mölder kaitses Eesti väravat terve mängu ning tegi 23 tõrjet, aga jäi siiski nullimängust ilma. Eestlased tegid Hispaania väravale 37 pealeviset, Raul Barbost mööda läks kuus litrit.

Turniir algas juba laupäeval pärastlõunal, kui Leedu vajas Hiina vastu vaid üht väravat. Eesti kohtub pühapäeval Horvaatiaga, ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.45.

Enne mängu:

Eesti hokikoondisele pakuvad kodusel B-grupi turniiril lisaks avavastasele Hispaaniale konkurentsi veel Leedu, Lõuna-Korea, Hiina ja Horvaatia. Päeva esimeses mängus kohtuvad kell 12.30 Hiina - Leedu ning õhtuses mängus kell 19.30 Horvaatia - Lõuna-Korea.

"Kindlasti oleme valmis," ütles ründaja Rasmus Kiik reedel ERR-iga rääkides. "Eks seda kõige paremini näeme esimeses mängus Hispaaniaga. Aga meeskonna sees ja riietusruumis on tunda seda mõnusat õhkkonda ja keskendumist, et olla paremas vormis."

Neljast kontrollmängust võideti kaks viimast, mis peeti Leedu ja Hiina vastu. Kõik kohtumised näitasid, et oluline on pidada kinni oma mänguplaanist ja tugevustest. "Suutsime endale tõestada, et kõigi vastu on võimalik mängida ja meie süsteem toimib väga hästi. Tuleb lihtsalt sellest kinni pidada ja olla parim," sõnas Kiik.

Eesti jäähokikoondise koosseis:

Väravavahid

Villem-Henrik Koitmaa (03.10.1990) – HC Panter, EST

Conrad Mölder (06.10.1999) - Nice, FRA

Georg Vladimirov (23.02.2005) –Nyköpings SK, SWE

Kaitsjad

Eduard Slessarevski (16.03.1999) - Haukat FIN

Saveli Novikov (22.05.1999) – HC Panter, EST

Daniil Kulintsev (21.07.2002) – Villacher SV, AUT

Vadim Vasjonkin (3.04.1996) – HC Panter, EST

Robert Ossipov (2.07.2003) - EC Bregenzerwald AUT

Konrad Kudeviita (27.04.2004) – HC Panter, EST

Aleksander Ossipov (7.08.1987) – Nittorps IK, SWE

Rico-Marder Velja (11.06.2004) - HC Panter, EST

Ründajad

Robert Rooba (02.09.1993) – KooKoo, FIN

Rasmus Kiik (18.11.2000) – HC Panter EST

Nikita Puzakov (14.03.2001) – HC Panter EST

Robert Arrak (01.04.1999) - KH Torun, POL

Maksim Burkov (2.06.2006) - HC Dukla Jihlava, CZE

Mark Viitanen (04.04.1998) - GKS Tychy POL

Morten Arantez Jürgens (17.04.2000) – Coventry Blaze, GBR

Andre Linde (26.01.1999) – HC Panter, EST

Erik Nevolainen (3.08.2004) – Ketterä U20, FIN

Erik Potsinok (9.09.2004) – KeuPa HT, FIN

Marek Potsinok (9.09.2004) – KeuPa HT, FIN

David Timofejev (04.08.2006) – Kalpa U20, FIN

Peatreener: Petri Skriko, FIN

Treener: Kaupo Kaljuste, EST

Treener: Mikko Mäenpää, FIN

Väravavahtide treener: Mika Järvinen, FIN

Peamänedžer: Jüri Rooba, EST

Tehnik: Toomas Rebane, EST

Meedia: Elo Kulla, EST

Füsioterapeut: Liisbet Tippi, EST

Füsioterapeut: Siret Kalbus, EST