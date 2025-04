Suure võidu võtnud Eesti hokikoondis jätkab MM-il täiseduga

Eesti asus avakolmandikul David Timofejevi, Robert Arraku ja Robert Rooba väravatest 3:0 juhtima. Teise perioodi keskel suurendasid eduseisu viieväravaliseks Morten Jürgens ja Mark Viitanen, kuid horvaadid viskasid vaatuse lõpus kaks väravat tagasi. Otsustaval perioodil vormistas lõpptulemuse Jürgensi teine täpne tabamus.

Eesti on võitnud mõlemad senipeetud kohtumised – laupäeval oldi Hispaaniast üle numbritega 6:1. Kodust MM-turniiri jätkatakse teisipäeva õhtul, kui minnakse vastamisi Leeduga. Sarnaselt Eestile on ka Leedu võitnud mõlemad senised kohtumised, kui laupäeval alistati Hiina 1:0 ja pühapäeval Hispaania 5:0.

Enne mängu:

Laupäeval Hispaania vastu 40-minutilise mängu järel 1:0 juhtinud Eesti viskas turniiri avamängu viimasel kolmandikul siis viis väravat ning võttis lõpuks kindla 6:1 võidu.

"Olen väga õnnelik. Me saime mitu väravavõimalust. Olime kannatlikud ja ühel hetkel hakkasid sisse minema," rääkis võidu järel Eesti peatreener Petri Skriko. "Hispaanlaste värav] ei olnud kriitiline hetk. Väike eksimus ja litter põrkas nende kasuks. Me ei tundnud pingil pinget, teadsime, et saame veel võimalusi."

Eesti pühapäevase vastase jaoks algas Tondiraba turniir 2:5 kaotusega Lõuna-Koreale. Sealjuures võitsid horvaadid Karlo Marinkovici üheksanda minuti väravast avakolmandiku 1:0 ja Patrik Dobric viigistas 52. minutil seisu 2:2 peale, aga Lõuna-Korea leidis mängu viimase nelja minutiga horvaatide võrgu kolmel korral.