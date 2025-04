Hokikoondise peatreener: mõnikord hakkavad vastased päris tublisti vastu

Eesti alustas kohtumist Horvaatiaga väga hästi, asudes juba teisel minutil juhtima. Esimesele vaheajale siirduti kindlas 3:0 eduseisus, ent teine kolmandik kujunes keeruliseks ning vaid väravavahi Villem-Henrik Koitmaa head tõrjed aitasid Eestil turvalist edu hoida. Koitmaa tunnistas ka ise, et tööd oli kõvasti ja tunne teise kolmandiku lõpus üsna tühjaks pigistatud.

"Noh mis seal salata – väsinult, lõpus. Aga tõsi on ka see, et minu enda rebound'i kontroll oleks pidanud olema parem. Sealt tuli päris mitu viset järjest, mis oleks pidanud kuhugi nurka minema esimese tõrjega. Ma ei ütleks, et see nii oli nagu vastaste võideldud need teise kolmandiku visked, kui pigem siis minu natukene kehv rebound'i kontroll," selgitas Koitmaa.

Kuigi Eesti asus 5:0 teist kolmandikku juhtima, teeniti perioodi lõpus kolm karistust järjest, millest vastased kaks ka ülekaalus mängides ära kasutasid, tehes seisuks 5:2 .

"Mõnikord hakkavad vastased päris tublisti vastu. Mulle tundus, et kui nad 0:3 taha jäid, otsustasid nad lihtsalt kõvasti survet teha, nad murdsid läbi, said ülekaalu mängida. Pole midagi öelda – ka vastased oskavad hokit mängida," ütles Eesti koondise peatreener Petri Skriko.

Viimasel kolmandikul pani mängu parimaks valitud ja kokku kaks väravat visanud Morten Jürgens mängule siiski veel ühe tabamusega veenva punkti – 6:2.

"Kolme punktiga saab alati rahul olla. Võit on võit, aga natuke saame alati veel lihvida asju. Esmaspäeval on meil vaba päev, natukene mõtleme veel asjad üle ja üritame enda mängu veelgi paremaks saada järgmiseks mänguks. Järgmine mäng tuleb juba teisipäeval, nii ta läheb, peame selle võidu kiirelt ära unustama ja juba edasi vaatama," märkis Jürgens.

Teisipäeval mängib Eesti Leeduga, otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 19.15.