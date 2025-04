Klavan ERR-ile: spordialad peavad treenerite palkade eest koos võitlema

Klavan rääkis laupäeval oma meeskonnaga treenerite palkadest ning alatasustamisest ning presidendikandidaat ütles, et raha treenerite toetuseks tuleb leida jalgpalliliidu seest.

"Treenerid võrdub õpetajad. Nad on nii tähtsad meie ühiskonnas, kes kasvatavad ühiskonda. Neile on vaja leida see lisavõimalus, praegusel hetkel räägime kiiremas korras jalgpalliliidu eelarvest," rääkis Klavan ERR-ile.

"Kultuurivaldkonnas on sport kõige suurem maksumaksja, aga treeneri keskmine palk on kultuuritöötajatest kõige madalam. Huvikaitset on treenerite jaoks vaja teha. See on väga tähtis. Vaadates ka spordi tähtsust, mitte ainult, et meil tulevad tippsportlased, vaid liikumisharrastuse tekitamine tuleb läbi treenerite. Kui meil häid treenereid ei ole pakkuda, siis suure tõenäosusega ei liigu need lapsed nii palju," lisas ta.

"See pole ainult jalgpalli probleem, see on kogu Eesti spordimaastiku probleem. Spordialadena peame seljad-õlad kokku panema ja neid võitlusi pidama," ütles jalgpalliliidu presidendikandidaat.

Klavan lubab jalgpalliliidu eelarvest eraldada 1,2 miljonit eurot, millega tõstetaks umbes 150 treeneri brutopalka 500 euro võrra. "See on meie spordiala seest lahenduse leidmine või fookuse seadmine, et selgroog tervemaks saaks. Et tuleks head ja terved lapsed," lisas Klavan.

Ta rääkis, et eesmärgiks peaks olema eelarve fookuse seadmine. "Kui fookus on treenerid, siis tuleb leida need võimalused. Kui praegu vaadata jalgpalliliidu eelarvet, siis tegevuskulud on 8,3 miljonit, tööjõukulud on 5,1 miljonit. Kindlasti on vaja vaadata ja suunata prioriteete. Kui jalgpalliliidul on tegevuskulude all tulbake "muud kulud" 500 000 euro väärtuses, siis aru saada, mis need täpsemalt on," ütles Klavan.

Lisaks teatati, et Klavani tiimi kuuluvad uute liikmetena Paide Linnameeskonna president Veiko Veskimäe, Harju Jalgpallikooli tegevjuht Kalmar Liiv ning Tartu Welco eestvedaja Mart Raamat. "Kui vaadata praegust jalgpalliliidu põhikirja, siis seal on president pluss 13 juhatuse liiget. Seal on mõned kohad veel vabad ja kuna on kaks kuud valimisteni, siis neid inimesi tuleb veel juurde," ütles Klavan.

Ragnar Klavan tutvustas täiendatud programmi ja uusi tiimiliikmeid Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Paide jalgpallijuhi Veskimäe ülesandeks on tegeleda sponsorsuhetega. Klavan rääkis, et eesmärk oleks reklaamitulude suurendamine praegusest 900 000 eurost 1,5-2 miljoni peale.

Veskimäe rääkis, et ettevõtjate kaasamiseks on vaja muuta Eesti jalgpalli mainet. "Olles suhelnud paljude ettevõtjatega, siis on öeldud, et kui muudatus õnnestub, siis ollakse ka aktiivsemalt kaasa lööma. Sihipärasem töö selles osas, seni kasutamata võimaluste kasutamine ja parem maine tervikuna jalgpalli ja juhtimise juures," rääkis ta.

"Nende aastate jooksul, mis enda klubi mõttes olen toetajatega suhelnud, siis üks asi mida oluliseks peavad – sa tahad toetada seda, kus maine on hea ja rõõmsameelsus on. Me ei saa öelda, et täna jalgpalliliidul ja jalgpalli liidu juhi isiku ümber on maine, mida väärikad ettevõtjad oleks valmis toetama," lisas Veskimäe.

Veskimäe sai Klavanilt pakkumise tiimiga liituda hiljuti, aga kaua ta mõtlema ei pidanud. "Ega mul midagi muud üle ei jäänud. Olen uskunud, et kui tahad elus midagi ära teha, siis vingumisest ja hädaldamisest on vähe ja tuleb ise käsi külge panna. Nii ma Ragnarile ka sõna andsin," ütles ettevõtja.

Eesti Jalgpalli Liit valib uue presidendi 19. juunil.