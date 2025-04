Viitanen noorenduskuuri läbinud koondisest: meil on tõesti hea meeskond

Eesti koondise kõik 23 mängijat – kolm väravavahti, kaheksa kaitsjat ja 12 ründajat – astusid neljapäeval rahva ette Tallinnas T1 keskuses peetud avalikul pressikonverentsil.

Meeskonna keskmine vanus on ainult 24 eluaastat, koondises on vaid kolm üle 30-aastast ja koguni seitse mängijat on alles vanuses 18-20. Lisaks meediale said mängijatele küsimusi esitada ka noored jäähokimängijad ja uuriti kõige kohta.

Kõige rohkem ehk kaheksa hokimeest tuleb Tallinna HC Pantrite ridadest. Klubidest on esindatud ka Soome, Prantsusmaa, Inglismaa, Austria ja Poola kõrgliiga.

Tallinnas sündinud ja emapoolse suguvõsa poolt Eesti juurtega 27-aastane Mark Viitanen on värske Poola meister Tychy klubiga. "Eks olen mänginud heades meeskondades, mis on võimaldanud medaleid võita ja edu saavutada. Kogu meeskonnaga võidetakse, aga töömäär ja kirg mängimise vastu, samuti nauding ja rõõm mängust on see edu võti," rääkis Viitanen.

Aastaid Soome esiliigas mänginud koondise ründaja Morten Jürgens pani end lõppenud hooajal proovile tugevas Inglismaa hokiliigas. "Soomes saadud kool kindlasti aitas kaasa ja seal on natuke teistsugune hoki – seal mängitakse rohkem ründavat Kanada ja USA stiili hokit. Oli teistsugune, aga harjusin ära ja sain täitsa hästi hakkama. Tase oli tugev ja kogemused on fantastilised – teistsugune kultuur, teistsugune elu ja sai keelt rääkida."

Viimased kontrollmängud Lõuna-Korea, Leedu ja Hiinaga näitasid, et Eesti noor meeskond suudab kõigiga kodusel MM-il võrdselt mängida.

"Ootan turniiri õhinaga ja usun, et meil on tõesti hea meeskond. Meil on küll palju noori, aga ka kogemustega mängijaid. Eesmärk on võtta üks mäng korraga ja võita alati eesseisev kohtumine. Turniiri lõpus näeme, kuhu jõudsime," ütles Viitanen.

Eesti alustab MM-turniiri laupäeval mänguga Hispaania vastu.