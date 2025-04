Eesti jäähokikoondis on koduseks MM-turniiriks valmis

Eesti jäähokikoondis alustab Tallinnas Tondiraba jäähallis peetavat MM-võistluste esimese divisjoni B-grupi turniiri olukorras, kus seljataha jääb korralik paarinädalane ühine laager ja mitmed kontrollmängud. "Kindlasti oleme valmis," ütles ründaja Rasmus Kiik. "Eks seda kõige paremini näeme esimeses mängus Hispaaniaga. Aga meeskonna sees ja riietusruumis on tunda seda mõnusat õhkkonda ja keskendumist, et olla paremas vormis."

Eesti parimatest mängijatest jääb kodusest MM-turniirist eemale Kristjan Kombe, kes alustab koduklubi Kuopio KalPa ridades nädalavahetusel Soome meistrivõistluste finaalseeriat.

"Me rääkisime olukorrast meeskonnaga ja leiame, et sellele teemale pole mõtet enam aega kulutada - asjad on nii nagu nad on," ütles peatreener Petri Skriko. "Muidugi, Kristjan on hea mängija, aga meil on häid mängijaid veel ja see annab võimaluse kellelegi teisele. Jäähokis on selline olukord tavaline."

Neljast kontrollmängust võideti kaks viimast, mis peeti Leedu ja Hiina vastu. Kõik kohtumised näitasid, et oluline on pidada kinni oma mänguplaanist ja tugevustest. "Suutsime endale tõestada, et kõigi vastu on võimalik mängida ja meie süsteem toimib väga hästi. Tuleb lihtsalt sellest kinni pidada ja olla parim," sõnas Kiik.

Eesti jäähokikoondise kõiki kohtumisi kodusel MM-il on võimalik otseülekandes vaadata ERR-i kanalitel. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne kohtumisest Hispaaniaga algab laupäeval kell 15.45.