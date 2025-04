Hokikoondis alistas Lahesalu lahkumismängus Leedu

"Tunded on seinast seina, aga põhiline on ikkagi suur-suur tänutunne selle pika tee eest. Olen väga tänulik. Kõige erilisem ongi olnud, et olen saanud nii pikalt eriliste inimestega kokku puutuda ja nii palju Eestit esindada. See on olnud mulle väga tähtis," kinnitas Lahesalu ERR-iga rääkides.

Lahesalu tegi oma debüüdi Eesti koondise eest 13. veebruaril 1998. aastal Rödovres peetud Codan Cupi kohtumises Taani vastu, mis lõppes 7:7 viigiga. Oma esimese söödupunkti koondise särgis teenis ta Jesenices MM-i mängus Hollandiga ning esimese värava viskas 2002. aastal Kaplinnas MM-i mängus Iisraeliga. Kokku on Lahesalu Eesti koondise eest mänginud 25 hooajaga 182 mängu ja teeninud 74 punkti (10+64).

Eesti kuulub 26. aprillil algaval MM-il ühte gruppi Leedu, Korea, Hiina, Horvaatia ja Hispaaniaga, enne seda peetakse kolmapäeval kell 19 Tondiraba hallis sõprusmäng Hiinaga.

"See koondis on väga heas seisus. Ma lihtsalt soovin koondisele, et nad ei mõtleks igasuguste mänguelementide peale ega muretseks vigade pärast, siis hakkab see mäng voolama ja tulevad ka head tulemused," sõnas Lahesalu pärast oma viimast mängu.

Klubihokit mängis Lahesalu viimati hooajal 2015/16, kandes Prantsusmaa liigas Ducs d'Angers'i särki. Kokku veetis Lahesalu Prantsusmaal üksteist hooaega ning tuli kahel korral Dragons de Rouen'i koosseisus Prantsusmaa meistriks.