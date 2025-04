Tiitliheitlus Itaalias sai vürtsi juurde

Esimesena oli sel nädalavahetusel võistlustules Napoli, kes alistas laupäeval võõral väljakul esiliigasse langeva Monza 1:0. Võiduvärava eest hoolitses šotlasest poolkaitsja Scott McTominay (72. min).

Inter tuli platsile pühapäeval, kuid sai halva kogemuse osaliseks, kui võõrsil jäädi ootamatult 0:1 alla Bolognale. Seejuures sündis kohtumise ainus tabamus alles neljandal lisaminutil, mil vahetusest sekkunud Riccardo Orsolini suunas palli kukkumise pealt tagumise posti kõrvale.

Take it away, Riccardo Orsolini! #BolognaInter pic.twitter.com/ZH5rGax4I1