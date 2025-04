Meistrite liiga kohta jahtiv Aston Villa teenis Premier League'is võidulisa

Nädala keskel PSG-lt veerandfinaalis kahe mängu kokkuvõttes 4:5 kaotuse saanud alustas Premier League'is Newcastle'i vastu kiirelt, kui Ollie Watkinsi löök mängu esimesel minutil kaitsja rikošetist väravasse lendas. Newcastle vastas aga 18. minutil, kui keskkaitsja Fabian Schär tsenderdusega tagapostis leiti.

Poolaeg lõppes 1:1 viigiseisul, aga Aston Villa asus 64. minutil Ian Maatseni tabamusest juhtima. 73. minutil läks pall Newcastle'i mängijast omaväravasse ja Amadou Onana pani kaks minutit hiljem Villa võidule punkti, kui ta suurepärase löögiga 4:1 võidu vormistas.

Võidu teenis ka tiitlikaitsja Manchester City, kes lõi võõrsil Evertonile kaks vastuseta väravat (84. Nico O'Reilly, 90+2. Mateo Kovacic).

32 mänguvooruga 76 punkti kogunud Liverpool liigub kindlalt tiitlivõidu kursil, teisel kohal asetsev Arsenal (63 p) jääb 13 punkti kaugusele. Newcastle on 59 punktiga kolmandal kohal, aga Manchester City (58 p) on teeninud vaid punkti vähem. Lisaks on Nottingham Forestil ja Aston Villal 57 punkti, aga kuna Premier League'il on Meistrite liigaks viis kohta, vaatab Villa kus mänguvooru enne hooaja lõppu Euroopa kõrgeimale klubivõistlusele väljastpoolt sisse.

33. mänguvoor jätkub pühapäeval nelja mänguga ning saab lõpu esmaspäeval. Hooeaeg kulmineerub 25. mail.

Teised tulemused:

Brentford - Brighton 4:2

Crystal Palace - Bournemouth 0:0

West Ham - Southampton 1:1