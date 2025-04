Nikita Vassiljev naaseb vigastuspausilt

Slovakkia esiliigaklubis ŠTK Šamorin mängiv Eesti poolkaitsja Nikita Vassiljev kinnitas Soccernet.ee-le, et on vigastuspausilt naasmas.

21-aastane poolkaitsja Nikita Vassiljev on eemale jäänud viimasest kolmest Šamorini kohtumisest. Need on toonud Vladimir Vassiljevi juhendatavale meeskonnale kaks võitu ja viigi, mille toel hoitakse Slovakkia esiliigas 14 meeskonna konkurentsis üheksandat kohta.

Nikita Vassiljev kinnitas Soccernet.ee-le, et on kerge vigastuspausi järel platsile naasmas. "Mul oli reie lähendajalihases ülekoormus ja anti puhkust. Loodan, et see nädal saan mängida," kommenteeris ta.

Šamorinil on Slovakkia esiliigas jäänud mängida kuus kohtumist. Kui näiteks tabeli kuues koht jääb punkti, siis teine 14 punkti kaugusele.