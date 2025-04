Kaidi Kivioja alustas hooaega viienda kohaga

Kivioja lõpetas võistluse ajaga 4:21.21, jäädes vaid 22 sekundi kaugusele neljandast kohast. Võistluse võitis kanadalanna Paula Findlay, kelle lõppaeg oli 4:16.50. Teise ja kolmanda koha saavutasid ameeriklannad Jackie Hering ja Danielle Lewis, vahendab triatlon.ee.

Neljandale kohale kerkis tugeva jooksuga kanadalanna Tamara Jewett, kes liikus kümnendalt kohalt neljandale päeva kiireima jooksuga – 1:17,59.

Kivioja sõnul polnud võistluse algus lihtne. "Ujumine 13-kraadises vees ei sobinud mulle üldse ja mu keha ei tahtnud tööle hakata. Vahetusalasse joostes olid käed külmast nii tuimad, et ma ei suutnud oma kalipso krõpsu lahti saada. Kaotasin seal peaaegu minuti ja lõpuks pidin paluma abi konkurendilt Alice Albertsilt, kes õnneks mind aitas. See päästis mu päeva," rääkis ta.

Ka rattadistantsil tuli tal toime tulla ebakindlusega, kuna võistlus kulges suletud sõjaväebaasis, kus puudusid nii pealtvaatajad kui ka informatsioon positsioonide kohta: "Ratta algus oli samuti üsna külm, aga õhutemperatuur tõusis kiiresti ja mul hakkas ka soojem. Rattasõidu ajal polnud mul aimugi, kas liigun hästi või mitte. Arvasin, et olen liidritest kaugel, aga vahetusalasse jõudes nägin neid sealt välja jooksmas."

Jooksuetapp tõi tema sõnul võistluse parima osa. "Kohe jooksu alguses tundsin, et jalad on head ja õnneks pidasid ka lõpuni vastu. Jooksin oma poolmaratoni rekordi 70.3 distantsi sees. Kokkuvõttes olen väga rahul ja esimese võistluse kohta oli see päris hea sooritus," lisas Kivioja kokkuvõtteks.

Meeste võistluses teenis kindla võidu kanadalane Lionel Sanders ajaga 3:47.01, edestades ameeriklast Rudy von Bergi ja 2022. aasta Ironmani maailmameistrit Gustav Idenit. Norralane Kristian Blummenfelt jäi rattarajal rehvi purunemise tõttu liidritest maha, ent tegi päeva kiireima jooksuaja – 1:07.19.