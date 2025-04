EOK käivitas kampaania turvalisema spordikeskkonna nimel

Kampaania käigus paigaldatakse üle Eesti spordirajatistesse sildid, mis tuletavad laste- ja noortespordis osalejatele meelde eetilise käitumise aluspõhimõtteid.

Siltidel saavad olema sõnumid: "Toetame noorte spordirõõmu", "Peame lugu kohtunike ja treenerite tööst", "Me ei mängi mõisa peale" ja "Austame mängu. Austame üksteist".

EOK presidendi Kersti Kaljulaidi sõnul on turvalise ja toetava spordikeskkonna tagamine väga oluline. "Sõnad kujundavad suhtumist," ütles ta. Just seetõttu on oluline olla teadlik sellest, kuidas ja mida me ütleme, eriti spordikeskkonnas. On suur vahe, kas küsida lapselt pärast võistlust "Kuidas sul läks?" või hoopis "Mida sa täna õppisid?"

"Esimene keskendub tulemusele, teine arengule. Ja just arengule suunatud suhtlus loob keskkonna, kus laps saab kasvada, katsetada ja õppida ilma hirmuta eksimise ees."

EADSE sporditurvalisuse koordinaator Ilona Kivisik lisas: "Oleme saanud mitmeid tähelepanekuid lapsevanematelt, kohtunikelt ja treeneritelt, et Eestis esineb olukordi, kus lapsevanemad on spordivõistlustel üliemotsionaalsed ja pahatihti ka ründavad."

"Teadusuuringute järgi põhjustavad halvustavad kommentaarid ja ebaaus kriitika lastes stressi, ärevust ja langetavad enesehinnangut. See võib viia isegi spordist loobumiseni."

"Kuid veelgi enam – see seab ohtu laste spordirõõmu ja võib mõjutada kogu elukestva liikumisharjumuse kujunemist," jätkas Kivisik. "Meie eesmärk pole eksimuste hukkamõist, vaid teadlikkuse tõstmine, et igaüks saaks sporti nautida keskkonnas, kus valitsevad lugupidamine ja heatahtlikkus."

Kampaaniat toetavad paljud Eesti sportlased ja treenerid. Nende seas ka kahekordne aasta meessportlane, kergejõustikutreener Magnus Kirt, kes rõhutab: "Meie sõnadel on suur jõud – need võivad kas kasvatada enesekindlust või jätta sügava armi. Spordiväljak peaks olema koht, kus noor tunneb end turvaliselt, väärtustatuna ja toetatuna."