Hiinas selgitatakse male naiste maailmameistrit

Samal ajal, kui Kreekas toimuvad male naiste Euroopa meistrivõistlustel, peetakse Shanghais ja Chongqingis ka maailmameistrivõistluste tiitlimatši, mis on taas hiinlannade siseasi.

Vastamisi on 2018. aastast naiste maailmameistri troonil olev Ju Wenjun ja mullu tiitlipretendentide turniiri võitnud Tan Zhongyi. Mõlemad on 33-aastased maletajad, neist esimene on teisest neli kuud vanem.

Tegemist on kolmanda korraga, kui nad omavahel tiitliheitluses kohtuvad. 2017. aastal sai Tan Just jagu, kui maailmameister selgitati väljalangemisturniiriga, aga 2018. aasta mais sai Ju revanši, võites tiitlimatši 5,5:4,5.

Tänavune vastasseis leiab aset 1.-23. aprillil ning esimesed kuus partiid mängitakse Shanghais ja seejärel järgmised kuus pluss vajadusel lisapartiid Chongqingis. Sel moel saavad mõlemad maletajad mängida oma kodulinnas ja tegemist on traditsiooniga, mida kasutatakse tiitlimatšides juba kolmandat korda.

Hetkel on peetud kaks esimest partiid ja kui esimene neist lõppes viigiga, siis teises saavutas valgetega mänginud väljakutsuja Tan võidu.

Hiina naised on olnud males edukaimad alates 1991. aastast, kui maailmameistriks krooniti Xie Jun. Hiljem on troonile tõusnud ka Zhu Chen, Xu Yuhua, Hou Yifan ja 2017. aastal ka nüüdne väljakutsuja Tan Zhongyi. Viimase mitte-hiinlannana oli maailmameistri troonil 2015-2016 ukrainlanna Maria Muzõtšuk.