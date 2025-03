Hernits: uisutamine on natuke takerdunud vanasse

Bostoni maailmameistrivõistlustel rahvusvahelise uisuliidu esinduse koosseisus töötanud Margus Hernits usub, et alal on jätkuvalt võimalik areneda, aga traditsioone ei lihtne murda.

"Uisutamine on natuke takerdunud vanasse. Traditsiooniline ala ja ei taheta muudatusi teha. Spordialadel, kel läheb üle keskmise, reeglina ei taheta suuri reeglimuudatusi ilma, et oleks mingi katastroof," lausus ta intervjuus ERR-ile.

Hernits meenutas 2002. aasta Salt Lake City olümpiat, mille skandaalid viisid muudatuseni punktisüsteemis ja 2022. aasta Pekingi taliolümpiat, kus Kamila Valijeva osalemine tõstis vanusepiiri.

"Ma arvan, et spordiala ise nõuab ka natuke üle viksimist. Et ta ei jääks nišialaks. See oht on olemas, aga olümpia ja MM-id tõstavad selle tähelepanu ja siin Ameerikas eriti - seda vaatajaskonda on päris palju, kes ikka vaatab, elab kaasa ja tunneb hüppeid," rõõmustas ta.

"Ma arvan, et arenemisruumi on päris palju ja ei peagi olema need tuled-viled, ala ise [tuleb] timmida. Siis läheb kandepind võib-olla laiemaks ja... okei, ma võiks pikalt rääkida, aga las ta jääb," muheles uisuametnik.

Bostoni maailmameistrivõistlustel olid kasutusel mõned efektsed vahepalad, mida seni pole kasutatud. Hernitsa sõnul ei pruugi need aga teistel võistlustel sama hästi toimida.

"Väga palju on antud kommentaari nendele tulede-viledele ja sellele õhtujuhtimisele. Kiired intervjuud kiss and cry's. Sellega on väga palju vaeva nähtud ja LED-id igal pool. See on viinud selle võistluse uuele tasemele, aga me peame ka aru saama, et see on ameerika publik."

"See on natuke teistmoodi publik ja siin lähebki selline asi peale. Jaapanis... ma ei tea, võib-olla Euroopas ka nii hästi ei läheks," kahtleb ta. "Selles suhtes on natuke tunne, et see võistlus sai siin natuke teise hingamise."

Kokkuvõttes oli MM tema sõnul igati kordaläinud. "Kui räägitakse uisutamisel, et reitingud on madalamaks jäänud ja inimesi enam ei tule, siis TD Garden, täismaja - ei saa väga kurta."