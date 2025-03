Väärkohtlemises süüdistatav iluvõimlemistreener kaotas töö

Pikalt Itaalia iluvõimlejate eesotsas olnud Maccarani kohale kerkisid tumedad pilved 2022. aastal, kui kaks tema endist õpilast süüdistasid teda treenerina kohatus käitumises.

Itaalia meedias vahendatud lugude põhjal sundis Maccarani iluvõimlejaid, kes olid tol hetkel alaealised, end võistkonnakaaslaste ees kaaluma ja treenerite tiim solvas sporltasi, kui nad tundusid ülekaalulised.

Maccarani vastu esitasid kaebuse tema endised hoolealused Anna Basta ja Nina Corradini ning kuigi uurimine algatati juba 2022. aastal, siis anti nüüd materjalid kohtusse. Itaalia võimlemisliit otsustas Maccarani oma ametikohalt vabastada, kuigi ei põhjendanud otsust avalikult.

Võimlemistreener ise on kõiki süütegusid eitanud. Kommentaaris uudisteagentuurile Reuters sõnas ta, et on rohkem mures oma koondise kui iseenda pärast. Ta lisas, et pole vallandamise kohta ametlikku teadet saanud ning vajab hetkel aega mõtlemiseks, viimaste sündmuste analüüsimiseks ja kohtuasjale keskendumiseks.

Basta ja Corradini hagi on toetanud Itaalias ühendus ChangeTheGame, mis keskendub spordis seksuaalse, füüsilise ja emotsionaalse väärkohtlemise ohvrite kaitsmisele. Organisatsiooni juht Daniela Simonetti sõnas, et konkreetne juhtum on pöördepunkt, mis avab noorte võimlejate huvide kaitsel uue lehekülje.

Samas on juhtumi valguses leidnud toetust ka Maccarani. Näiteks kahekordne olümpiapronks ja erinevates individuaalsetes distsipliinides viis MM-tiitlit teeninud Martina Centofanti kaitseb oma treenerit ja tõi välja, et kohtukaasus destabiliseerib koondise õhkkonda.