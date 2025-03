Panter pidi poolfinaalseerias taas Zemgale paremust tunnistama

Pärast kahte suuremaskoorilist 1:5 ja 2:5 kaotust võõrsil andis HC Panter kodujääl Zemgale meeskonnale korraliku lahingu, kuid pidi leppima kolmeväravalise allajäämisega. Väravateta esimese kolmandiku järel viis Gustavs Millers külalised juhtima teise kolmandiku alguses.

"Tulemusega ei saa muidugi rahule jääda," nentis HC Panteri peatreener Mikko Mäenpää. "Aga kuidas mängime, kuidas võitleme ja mida soovime teha, sellega olen rahul."

Teise kolmandiku keskel andsid kohtunikud Pantrile esmalt kergelt kaheminutilise karistuse ja eemaldasid Zemgale ülekaalu ajal vähem kui minuti pärast veel ka Pantrite kapteni Rasmus Kiige mängu lõpuni, viidates rünnakule vastase pähe. Zemgale tänas ja viskas arvulisest ülekaalust kiirelt kaks väravat. Pantrite peatreener kohtunike otsuseid kommenteerida ei soovinud. "Mul ei ole midagi öelda," lausus Mäenpää.

Renarts Alksnise väravale 5-3 ülekaalust järgnes veel Kristaps Rokise tabamus 5-4 vastu, mis aitas Zemgale lõpuks 3:0 võiduni. Läti klubi võib finaalikoha kindlustada teisipäeval Tallinnas. Panter vajab väravaid ja usku endasse.

"Nõnda kaua, kui on mänge ja kellal aega, nii kaua võitleme ja üritame," lubas Mäenpää. "Nii kaua hoiame pea püsti. See on kõik, mida saame teha. Midagi ei ole muutunud: üks mäng korraga. Meil on vaja võita üks jäähokimäng ja mitte midagi raskemat."