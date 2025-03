Preuss sai napilt Jeanmonnot'st jagu, eestlannad jälitussõidus

MK-sarja üldliider Preuss läbis mõlemad tiirud puhtalt ning ületas Holmenkollenis finišijoone ajaga 20.57,2 ning jäi siis ootama konkurendi Lou Jeanmonnot' tulemust. Prantslanna läbis samuti tiirud veatult ning tuli lõpusirgele võimalusega Preuss alistada, aga tema samm jäi natuke liiga aeglaseks ning sakslanna teenis kahe kümnendiksekundiga võidu.

Heitlus Preussi ja Jeanmonnot' vahel ei saa aga läbi, sest enne hooaja viimast kaht võistlust on sakslase edu üldarvestuses vaid 35 punkti. Kumbki pole varasemalt kristallgloobust võitnud. "See on karm võistlus, näitab meie mõlema taset," ütles Preuss ERR-ile.

"Kaks sõitu on veel teha, proovin ainult endale keskenduda. Proovin selle peale mitte mõelda ja näha pigem positiivseid asju. Kustutasin oma telefonist Instagrami ka ära, et ma punkte ei näeks. Keskendun endale ja loodan seda ka järgmisel kahel võistlusel teha," lisas sakslanna.

Kolmanda koha pälvis samuti veatult lasknud soomlanna Suvi Minkkinen, kes kaotas võitjale 21,9 sekundiga.

Susan Külm läbis mõlemad lasketiirud veatult ning teenis 22. koha (+1.13,4). Regina Ermits jättis mõlemas tiirus märgi püsti, aga teenis suurepärase suusasõidu järel 30. koha (+1.23,8). Johanna Talihärm eksis esimeses tiirus korra ning pälvis 55. koha (+1.45,2).

Kõik kolm eestlannat pääsesid laupäevasesse jälitussõitu, Tuuli Tomingas otsustas kehva enesetunde tõttu sprindisõidus mitte osaleda.

Enne võistlust:

Reedeses Holmenkolleni MK-sprindis kannab Regina Ermits stardinumbrit 13, Susan Külm 45, Johanna Talihärm 63. Eesti naised ei ole hooaja viimases faasis saanud täiskoosseisus võistelda, sest Lenzerheide MM-ile järgnenud Nove Mesto ja Pokljuka MK-etappide ajal võistlesid Tuuli Tomingas ja Susan Külm kodustel Otepää IBU karikasarja etappidel.

Eestlannad pidid esialgu Oslos lõpuks täiskoosseisus rajale minema, aga umbes tund aega enne võistlust selgus, et Tuuli Tomingas ikkagi starti ei lähe.

Kahe nädala eest läbis Külm Otepääl 12,5 km tavadistantsil kõik lasketiirud puhaste paberitega ning temast sai esimene eestlane, kes on IBU karikasarjas etapivõidu teeninud. "Ülikõva võita see just kodus ja tõestada endale järgmise aasta [maailma karika sarja etapi] eel ja ülejärgmise aasta MM-i eel, et olen võimeline ka kodus tegema häid sooritusi," kommenteeris Külm siis.

MK-sarja üldvõidu nimel käib Oslos põnev heitlus: alates detsembri keskpaigast kollast särki kandev sakslanna Franziska Preuss on kogunud 1048 punkti, Pokljukas ühisstardist sõidu võitnud prantslanna Lou Jeanmonnot kaotab talle 20 punktiga.