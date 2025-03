Külm: võit Otepääl andis enesekindluse, et ikkagi oskan seda teha

Mõlemas lasketiirus viiest viis võtnud Susan Külm pälvis parima eestlasena 22. koha (+1.13,4). "Rahul olen sellega, et tiirudes sain hästi hakkama. Ei ole veel see aasta sprindis hästi hakkama saanud," ütles ta ERR-ile.

Külm teenis äsja Otepääl toimunud IBU karikaetapil ajaloolise võidu, mis on talle hooaja viimasteks võistlusteks hoogu andnud. "Sain enesekindluse, et ikkagi oskan seda teha ja oskused ei ole ära kadunud. Võtan positiivse kaasa ja vaatan järgmiste võistluste poole," ütles ta.

Regina Ermits eksis küll kahel lasul, aga näitas suusarajal head tempot ning teenis kokkuvõttes 30. koha (+1.23,8). "Kuna startisin eest, oli raske aru saada, aga kui teisel ja viimasel ringil jõudsin päris heade sõitjatega koos sõita, siis lootsin, et äkki kannab hästi," ütles ta.

Ermits rääkis, et sai lamadestiirus võrdlemisi hästi hakkama, kuid hooaja vältel on vana probleem ikka teda kummitanud. "Tegelikult on lihtne probleem, aga kuna ma olen terve oma elu valesti lasknud, siis see on lumepallina käima läinud. Ise mõtlen üle ja tegutsen üle, tegelikult on lamades laskmine lihtne asi," rääkis ta. "Siin maailma karika sarja karusselis on raske sellest välja tulla, sa pead ära minema siit. Seda ma ei ole tahtnud teha, ei ole seda valinud teha."

"See tuleb mais-juunis paika saada, et see kinnistuks ja siis võiks õppida uuesti hästi laskma," lisas Ermits.

Johanna Talihärm jättis ühe märgi püsti ning pälvis 55. koha (+1.45,2). "Sain paremini hingata, jalad said ka rohkem tööd. Hea on võistelda madalal, see Oslo rada mulle ka meeldib. Ei ole nii hea vorm kui mõni teine kord hooaja lõpus on olnud," ütles ta.

Mure hingamisega on hooajale oma märgi jätnud, aga kas Talihärm peabki selle tervisemurega edasipidi heitlema? "Ma ei tea. See on vastus täna. Loodan, et mitte, tahaks ikkagi lahenduse leida," vastas ta.

Oslo MK-etapi jälitussõidud toimuvad laupäeval, ETV ja ERR-i spordiportaali ülekanne meeste sõidust algab kell 14.30, ülekanne naiste võistlusest algab kell 16.30.