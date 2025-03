Külm: iga võiduga oled rohkem näljane järgmiste järele

28-aastane Külm tegi kodupubliku ees suurepärase võistluse, kui ta läbis 12,5 km tavadistantsil neli lasketiiru puhaste paberitega. Kui ta lõpuks ajaga 39.08,5 finišijoone ületas, sai temast esimene eestlane, kes IBU karikasarjas etapivõidu teeninud.

"Täpselt praegu pole veel aru saanud, aga minu jaoks on see esimene poodium, esimene medal üldse," ütles ta pärast sõitu ERR-ile. "Ülikõva võita see just kodus ja tõestada endale järgmise aasta [maailma karika sarja etapi] eel ja ülejärgmise aasta MM-i eel, et olen võimeline ka kodus tegema häid sooritusi."

Suusarajal näitas ta 90 lõpetaja seas 15. aega ning kerkis esikohale pärast viimast lasketiiru. "Kuni viimase ringini mul polnud õrna aimu, mis koha peal, mis aegu ma sõidan. Teadsin, et olen märgid alla lasknud ja nüüd on vaja viimane ring ära teha. Siis mulle hakati ütlema, et oled liider ja tulevad tagant. Aga endiselt ei teadnud ma aegadest mitte midagi," rääkis ta.

"Sel hetkel oli ainuke mõte, et ei anna alla ja pane nüüd! Kui üle finišijoone tulin ja nägin, et mu nime taha ilmus number üks, siis see oli tohutult lahe tunne!" lisas Külm.

Eestlanna heitles veebruaris Šveitsis Lenzerheides toimunud MM-i ajal haigusega ning tõdes, et selle mõju on siiani tunda. "Sõidupool oli täna natuke kehvem, tundsin seda ka rajal, et ei ole seda jõudu, et pingutada. Kindlasti on see haigus selle taga. Aga individuaalvõistlus on väga hea võimalus just esineda hästi tiirus, kiirelt ja täpselt töö ära teha. Siis on ka natuke kehvema sõiduga võimalik teha väga häid asju," rääkis Külm.

Kodune IBU karikaetapp jätkub reedel sprindisõitudega, lisaks ootab Külma ees veel MK-sarja finaaletapp Oslos (17.-23. märts). "Viimasel ajal on kodus päris hea olla olnud. Vaatasin, et telefon on päris punane. Mul on kodus tükk tegu, et kõigile fännidele ja sõpradele vastata," ütles ta. "Hooaeg ei ole veel läbi, keskendun reedeseks sprindiks ja sealt edasi Oslo MK-etapiks. On veel võimalusi teha säravaid tulemusi."

Vaatamata kesisele MM-ile võib sellise võiduga vast hooaja edukaks lugeda? "Mingil määral ikka, aga iga võiduga oled rohkem näljane järgmiste võitude järgi. Pingutame edasi," lõpetas esimene eestlasest IBU karikaetapi võitja.