Jalgpalli maailmameister vabanes võistluskeelust

31-aastane Pogba sai 2023. aasta sügisel Itaalia antidopingult NADO-lt testosteroonitaset tõstvate ainete tarvitamise eest esialgse võistluskeelu.

Prantslasest pallivõlurile määrati lõpuks nelja aasta pikkune võistluskeeld, kuid rahvusvaheline spordiarbitraaž (CAS) rahuldas tema apellatsiooni ja keeld lühendati 18 kuule.

Alates teisipäevast on Pogbal võimalik uue klubiga liituda, kuid hetkel on üleminekuaken avatud ainult Põhja-Ameerika profiliigas MLS-is ja Jaapani kõrgliigas.

ESPN-ile teadaolevalt soovib Pogba mõne Euroopa tippliigas mängiva klubiga liituda, kuid väidetavalt on temaga ühendust võtnud David Beckham, kes on MLS-i klubi Miami Interi kaasomanik. ESPN lisas, et Pogba on juba lükanud tagasi pakkumised Saudi Araabiast ja Brasiiliast.

Enne võistluskeeldu kuulus Pogba Torino Juventuse hingekirja. Varasemalt on ta mänginud ka Manchester Unitedis.