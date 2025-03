Rehemaa: paneme Alevi juurde ja järgmine aasta sõidame OM-il kümne sisse

Eesti avavahetust pidi sõitma 20-aastane Ralf Kivil, sest koondise esinumber Alvar Johannes Alev haigestus ning ei saanud starti tulla. "Kui me eelmistel olümpiamängudel finišisse ei jõudnud ja täna võtame 15. koha, kui me kirjutame siia Alvari ka juurde, siis ma arvan, et järgmine aasta sõidame olümpial kümne sisse," kommenteeris ERR-ile võistluse järel Eesti koondise peatreener Aivar Rehemaa.

Kivil kaotas oma vahetuse järel liidrikoha haaranud norralasele Erik Valnesile 1.47 ja saatis Christopher Kalevi rajale 19. kohal. Martin Himma sai rajale liidritest 3.23 hiljem ning Henri Roosi nelja minuti ja 24 sekundi suurune kaotus jäi finišis 5.11,9 peale.

"Selge see, et esimeses vahetuses ei tohi liidreid eest lasta. Kui seal vahe sisse tuleb, siis on juba väga raske järgmistel meestel midagi teha," tõdes Rehemaa. "Ega meil täna muud valikut ei olnud - tegelikult sai Ralf väga väärt kogemuse, ma ei heida talle midagi ette, ta tegi oma tänase päeva parima. Noor mees, igati tubli."

"Teatevõistlus on alati selline, kus võib spekuleerida. Kui oleks saanud järjekorda muuta, oleks ma muutusi teinud. Valem on väga lihtne, alustame kõige tugevamast ja läheme allapoole. Loomulikult oleksime võib-olla pannud Martini või kellegi teise esimest vahetust sõitma, aga kuna FIS-i reeglid on sellised, nagu on - ainult nime võib muuta, vahetuse järjekorda mitte - täna meil valikut ei olnud. Ma arvan, et me ei pea seda 15. kohta häbenema," kinnitas peatreener.

Rehemaa sõnul tunneb Alev end paremini ning laupäeval saab Eesti 50 km distantsile tõenäoliselt saata kaks meest. "Alvar ütles hommikul, et tahab tulla suusa peale ja vaadata, kuidas enesetunne on. Praegu tundus, et midagi hullu ei ole. Alvar on stardis, Martiniga räägin kohe üle, arvan, et tema samamoodi," sõnas Rehemaa.