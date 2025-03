Võimas Kläbo tõusis Northugist mööda, Eesti teatenelik 15.

Algselt planeeritust pool tundi hiljem lähte saanud teatesõidus saatis Erik Valnes Norra teise mehena Martin Löwström Nyengeti rajale Tšehhist 6,6 ja teistest juba 15 sekundit varem, tema vahetusega kasvas vahe poolele minutile ning ankrumees Johannes Hösflöt Kläbo suurendas edu juba enam kui minutile.

Norralaste selja taga hakkasid kahvatumaid medaleid jagama Šveitsi, Rootsi, Prantsusmaa, Itaalia ja Kanada ankrumehed ning üllatuslikult edestas finišijoonel rootslast Edvin Angerit šveitslane Valerio Grond. Šveitsile läks hõbe 21,6-sekundilise kaotusega, Rootsi kaotas neile omakorda 0,2 sekundit.

Esimesena jäi medalita Prantsusmaa (+25,2), kellele järgnesid Kanada (+25,3) ja Itaalia (+31,1). Eesti oli avavahetuse järel 19. (+1.47), pärast teist vahetust 15. (+3.23,2), kolmanda vahetuse järel 15. (+4.24,6) ning ankrumees Henri Roos tõi kvarteti finišisse 15. kohal, kaotust kogunes 5.11,9.

Ringiga kaotasid neljapäeval seitse koondist, finišisse jõudis 20 meeskonda. Kläbole on see nendelt maailmameistrivõistlustelt juba viiendaks kuldmedaliks, kokku on norralasel auhinnakapis 14 MM-kulda. See tähendab ühtlasi, et ta liikus maailmameistritiitlite arvestuses Petter Northugist mööda esikohale.

Enne võistlust:

Meeste teatesõidus tuleb starti 27 võistkonda. Eesti (stardinumber 12) sõidab järjestuses Ralf Kivil, Christopher Kalev, Martin Himma ja Henri Roos.

Kaks aastat tagasi Sloveenias Plancias toimunud MM-il maailmameistriks kroonitud Norra võistleb koosseisus Erik Valnes, Martin Löwström Nyenget, Harald Östberg Amundsen ja Johannes Hösflot Kläbo.

Planicas norrakatele järgnenud Soome saadab rajale Ville Ahoneni, Ristomatti Hakola, Remi Lindholmi ja Lauri Vuorineni ning tunamullust pronksmedalisti Saksamaad esindavad Florian Notz, Albert Kuchler, Friedrich Moch ja Janosch Brugger.