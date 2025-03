Rehemaal tuli enne starti Eesti suusalootusele sobiv varustus välja rääkida

Trondheimi MM on pakkunud üsna erinevaid ilmaolusid ja see mõistagi soosib koondiseid, kel on suur suusapark. Eesti selliste hulka ei kuulu, kuigi Rehemaa sõnul on meie tippude (Alvar Johannes Alev, Martin Himma, õed Keidy ja Kaidy Kaasiku) valik siiski rahuldav.

"Ma arvan, et meeste koha pealt Alvaril ja Martinil seis väga hull ei ole. Tüdrukutel samamoodi, Keidy ja Kaidy on saanud Salomonilt piisavalt suuski. Salomoni esindaja käib üsna tihti meil boksis, toob vahepeal midagi juurde ja ütleb, et proovige seda, teist ja kolmandat," selgitas ta ERR-ile.

"Aga näiteks Ralf Kivilil oli tõesti... täna vaatasime taevasse, no wax suuski oli vaja ja ühtegi paari ei ole. Ralf vahetas eelmisel aastal suusamargi Fischeri peale ja lõpuks ei olnud midagi teha, pidin minema Fischeri boksi ja Ralfile ühe paari välja rääkima."

"Esindajad korra vaatasid ja ma ütlesin, et kuulge, lõpetage ära - juunioride MM-i kaheksanda ja kümnenda koha mees. Siis ütlesid, et hea küll - anna talle," selgitas Rehemaa sündmuste käiku.

"Ralf sai täna tuttuue suusa ja kohe starti sellega. Tal ei olnudki reaalselt mingit muud suuska. Teine variant olnuks Alvari teine paar ja kui ma ei eksi, siis see oli kunagine Jaak Mae suusk. Esimestel on enam-vähem, aga järgmistel - seal on kindlasti suur varu."

Kivil lõpetas võistluse 107 lõpetaja seas 62. kohaga. Tegemist oli tema karjääri teise stardiga MM-idel pärast eelmise nädala vabatehnikasprinti, mis kulmineerus 72. kohaga.

Rehemaa andis intervjuus ERR-ile ka teada, et kolmapäeval sõidavad meestest sprinditeadet Martin Himma ja Christopher Kalev.